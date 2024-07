Netanyahu defiende guerra en Gaza en el Congreso de EU; afuera lo llaman “genocida”

WASHINGTON (AP/DW).— El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió este miércoles la guerra de Israel en Gaza y condenó a los manifestantes estadounidenses en un discurso pronunciado en el Congreso de Estados Unidos, el cual fue boicoteado por muchos legisladores demócratas y atrajo a miles de personas al Capitolio para condenar la guerra y la crisis humanitaria que ha creado.

Netanyahu prometió seguir con la guerra hasta la “victoria total”, defraudando las esperanzas de algunos de que la visita del líder israelí a Estados Unidos pudiera suponer algún avance en las negociaciones para un alto al fuego y la liberación de rehenes.

Entre los aplausos de los legisladores estadounidenses y el silencio sepulcral de otros, Netanyahu trató de apuntalar el apoyo de Estados Unidos a la lucha de su país contra Hamás y otros grupos armados apoyados por Irán.

Pero el mandatario israelí no tardó en cambiar de tono al burlarse de quienes protestan contra la guerra en los campus universitarios y en otros lugares de Estados Unidos, señalando las manifestaciones que se llevan a cabo en las calles frente al Capitolio. Calificó a los manifestantes de “idiotas útiles” para los adversarios de Israel.

Netanyahu arrancó aplausos de muchos congresistas, pero también el silencio de los principales demócratas, que declinaron ponerse en pie y vitorear.

Personas que fueron tomadas como cautivos por Hamás y posteriormente liberadas, y familiares de rehenes escuchaban en la Cámara de Representantes. Legisladores de ambos partidos se levantaron para aplaudir al mandatario israelí en los momentos más suaves del discurso. Agentes de seguridad sacaron de la tribuna a manifestantes que se levantaron para mostrar camisetas con lemas que exigían a los líderes llegar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto y liberara a los rehenes.

Netanyahu acusó a los numerosos manifestantes estadounidenses que han alzado su voz contra la guerra de estar con los combatientes de Hamás. “Estos manifestantes que los apoyan, deberían avergonzarse de sí mismos”, añadió.

Netanyahu —a quien se acusa con frecuencia de inmiscuirse en la política estadounidense en favor de causas conservadoras y republicanas— comenzó sus declaraciones elogiando al Presidente Joe Biden. Pero pasó a deshacerse en elogios hacia el expresidente y actual aspirante a la presidencia Donald Trump “por todo lo que ha hecho por Israel”.

En un contexto en el que arrecian las críticas en su contra en Israel, Netanyahu trató de presentarse como un estadista respetado por el aliado más importante de Israel. Pero esa tarea se complica por las opiniones cada vez más divididas de los estadounidenses sobre Israel y la guerra, que ha surgido como un tema clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Altas barreras de acero rodeaban el Capitolio este miércoles, y la policía usó aerosol pimienta contra miles de manifestantes que se concentraron cerca del Capitolio para denunciar a Netanyahu como “criminal de guerra” y exigir un alto al fuego.

POLICÍA DETIENE A 200 AFUERA DEL CAPITOLIO

La Policía del Capitolio de Estados Unidos (USCP) detuvo este martes a unas 200 personas por protestar en el Congreso contra la visita del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que este miércoles pronunció un discurso en el Legislativo, reportó la Deutsche Welle (DW).

Netanyahu fue invitado por los líderes del Congreso, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mike Johnson.

En su visita a Estados Unidos se reunirá con el Presidente, Joe Biden; la presumible candidata demócrata a la Casa Blanca, la Vicepresidenta Kamala Harris; y el expresidente Donald Trump, aspirante republicano a la Casa Blanca.

EXTREMADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La protesta de este martes ocurrió en la emblemática rotonda del Congreso, con decenas de personas convocadas por la organización “Voces judías para la paz” con camisetas rojas con el mensaje “no en mi nombre”.

Los manifestantes también llevaban pancartas con los lemas “los judíos dicen al Congreso: detener el envío de armas a Israel” o “nadie es libre hasta que todos sean libres”.

I will never back down in speaking truth to power.

The apartheid government of Israel is committing genocide against Palestinians. Palestinians will not be erased. Solidarity with all those outside of these walls in the streets protesting and exercising their right to dissent. pic.twitter.com/TSbbXdv13U

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) July 24, 2024