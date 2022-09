Tormenta tropical “Ian” provoca retraso del lanzamiento del Artemis I de la NASA

Por Miguel Sagnelli

Saltillo, 24 de septiembre (Vanguardia).- El lanzamiento previsto para el martes 27 de septiembre de la misión no tripulada Artemis I ha sido retrasado por la NASA, debido a la llegada prevista para principios de la próxima semana a las costas de Florida de la tormenta tropical “Ian”, y puede convertirse en huracán.

A través de un comunicado, la NASA señaló este sábado que cancela el lanzamiento el martes 27 de septiembre de Artemis I, mientras continúa observando de cerca el pronóstico del tiempo asociado con la tormenta tropical “Ian”.

El de hoy era el tercer intento de lanzamiento de esta misión, tras dos tentativas suspendidas los pasados 29 de agosto y 3 de septiembre.

La tormenta tropical “Ian”, que se desplaza por el Caribe, está previsto que se convierta en huracán el lunes e impacte la costa del golfo de Florida a mediados de semana.

Artemis I update: @NASA is foregoing a launch opportunity Tuesday, Sept. 27, and preparing for rollback, while continuing to watch the weather forecast associated with Tropical Storm Ian.

La trayectoria muestra que la ruta probable del sistema pudiera impactar el Centro Espacial Kennedy de la NASA, Cabo Cañaveral, ubicado en la costa atlántica, a mitad de camino entre las ciudades de Miami y Jacksonville, en el estado de Florida.

El comunicado detalla que durante una reunión celebrada este sábado los equipos técnicos decidieron dejar de preparar el lanzamiento para el próximo martes y que se considera sacar el cohete y la nave espacial de la plataforma de lanzamiento para devolverlo a su hangar.

Los especialistas de la NASA indicaron que para esta última decisión se toma de margen hasta mañana domingo.

Si, finalmente, se decide que vuelven al hangar, el proceso comenzaría el domingo por la noche o el lunes por la mañana temprano.

La agencia matiza que la decisión responde al objetivo de proteger a sus empleados ante el riego del sistema que llegará a Florida y en beneficio de la misión.

. @NASA is monitoring the forecast associated with the formation of a tropical depression in the Caribbean Sea while in parallel continuing to prepare for a potential launch opportunity on Tuesday, Sept. 27 at 11:37am EDT.

Learn more: https://t.co/wlQ3dd9Gmy pic.twitter.com/5hQF1rrPDL

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) September 24, 2022