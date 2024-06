La sonda china Chang’e 6 vuelve a la Tierra con muestras de la cara oculta de la Luna

BEIJING, 25 de junio (AP).— La sonda china Chang’e 6 regresó este martes a Tierra con rocas y muestras de tierra de la poco explorada cara oculta de la Luna, una primicia global.

La sonda aterrizó en el norte de China este martes por la tarde, en la región de Mongolia Interior.

“Ahora declaro que la Misión de Exploración Lunar Chang’e 6 consiguió un éxito completo”, dijo Zhang Kejian, director de la Administración Espacial Nacional China, en una conferencia televisada poco después del aterrizaje.

Los científicos chinos creen que las muestras incluirán roca volcánica de 2.5 millones de años y otros materiales que los expertos esperan ayuden a responder preguntas sobre las diferencias geográficas de los dos lados de la Luna.

La cara más cercana es la que se ve desde Tierra, y la cara oculta mira hacia el espacio exterior. Se sabe que tiene montañas y cráteres de impactos, a diferencia de las extensiones relativamente llanas visibles desde la Tierra.

Aunque misiones estadounidenses y soviéticas anteriores han tomado muestras del lado más cercano de la Luna, la misión china era la primera que ha recogido muestras del lado más alejado.

El programa lunar forma parte una creciente rivalidad con Estados Unidos, que sigue siendo líder en exploración espacial, y otros países, como Japón e India. China ha puesto en órbita su propia estación espacial y suele enviar tripulaciones allí.

El Presidente de China, Xi jinping, envió un mensaje de felicitaciones al equipo de Chang’e, y dijo que era “un logro histórico en los esfuerzos de nuestro país para convertirse en una potencia espacial y tecnológica”.

