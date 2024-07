Art. 19 pide parar demanda de Salinas Pliego contra periodistas: daña libre expresión

La ONG afirmó que la denuncia presentada por Grupo Salinas representaría un caso de denuncia estratégica contra la participación pública.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- La organización civil Artículo 19 condenó este jueves la demanda presentada por el empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de 20 comunicadores, misma por la que le solicita a una Corte de Estados Unidos que obligue a Google, Meta y X para que proporcione información personal de las personas denunciadas.

A través de un comunicado, la organización no gubernamental expresó su rechazo al uso del Código Penal del estado de Jalisco, pues afirmó que la denuncia presentada por Grupo Salinas representaría un caso de denuncia estratégica contra la participación pública, misma que tendría posibles afectaciones a la libertad expresión en redes sociales de periodistas, comunicadoras y usuarios de dichas plataformas.

Si el documento correspondiente al proceso iniciado en la Corte de Distrito Norte de California, en donde se pide que las plataformas proporcionen datos personales de las y los 20 comunicadores denunciados por el empresario mexicano, fuera aceptado para proceder con la solicitud, “pudiera ser constitutivo de una injerencia arbitraria en los derechos a la privacidad, datos personales e intimidad de las personas señaladas en la misma”.

💢 ARTICLE 19 condena el abuso del derecho penal contra múltiples periodistas y usuarios en redes sociales 📢 Exigimos a la @FiscaliaJal detener la investigación debido a que esta constituye acoso judicial y vulnera la libertad de expresión en México: 👉 https://t.co/QhtKbfbMYT pic.twitter.com/AgLMLYHWRx — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) July 26, 2024

“Desde el 2016 a la fecha, ARTICLE 19 ha identificado una preocupante tendencia en México por parte tanto de actores privados con poder económico como de actores públicos de utilizar distintas normativas en el país para silenciar voces que cuestionan, o son críticas a dichas estructuras de poder”, precisó.

La organización afirmó que demandar o denunciar a un medio, periodista o particulares con cierto nivel de proyección pública genera impacto psicológico, temor; así como un golpe en recursos económicos y humanos para buscar asesoría y representación legal. “En el caso de que dicho procedimiento avance, impacta el tiempo que deben invertir en preparar su defensa, planear estrategias, realizar declaraciones, escritos, acudir a fiscalías o juzgados, etc.”.

Es ante esto que Artículo 19 hace un llamado a los representantes de Grupo Salinas y Banco Azteca para que se abstengan de emitir amenazas legales en contra de periodistas, comunicadores y usuarios de redes sociales; así como también a que “desistan de utilizar el derecho penal como una herramienta de silenciamiento a voces críticas de la gestión de dichas empresas”.

En ese mismo sentido, también le exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco a que detenga el proceso de investigación, ya que afirma que “configura un uso desviado del derecho penal con fines de censura”.

SALINAS DENUNCIA A 20 COMUNICADORES

Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, denunció penalmente en enero ante la Fiscalía de Jalisco a 20 comunicadores por presuntamente cometer “terrorismo financiero” contra Banco Azteca, que según él le provocó la pérdida de mil millones de dólares y la cancelación de 800 mil cuentas, y para ello solicitó de todos la información personal, incluida la bancaria y telefónica, en poder de las corporativos de Google, Meta y X en Estados Unidos.

La denuncia de Salinas Pliego a través de su equipo jurídico, registrado bajo carpeta de investigación número 5101/202254 ante la Fiscalía de Jalisco, es también por el delito de “chantaje”, según el documento de 134 fojas mediante el cual Grupo Salinas solicitó a la Corte del Distrito Norte de California obligar a Google, Meta y X a proporcionarle toda la información personal de los denunciados, aun los que no son anónimos.

Según la denuncia de Salinas Pliego, que el Grupo Salinas había anunciado en un comunicado el 17 de enero de este año —dos días antes de presentarla en la Fiscalía de Jalisco—, a finales de noviembre se inició una campaña contra Banco Azteca, en el sentido de que estaba en quiebra y eso generó la cancelación de 800 mil cuentas y la pérdida de mil millones de dólares.

Una de las autoras de esta campaña denunciada por Salinas Pliego, detalla la denuncia, es “La catrina norteña”, una cuenta anónima de la red social X, que desde noviembre difundió en numerosas publicaciones la versión de que Banco Azteca estaba en quiebra.

Salinas Pliego también involucra en la solicitud de los datos personales a otras cuentas anónimas en X y Meta, como @Albert_Rudo4, @RedAMLOmx, @IberAlejandro7, @AntiTelevisaMx5, Defensa del Consumidor Mx, Nación AMLO, Morena Nueva York Comité 1, Vecinos de Tepalcatlalpan, El Charro Político y Cortos El Mexa.

Pero en la petición de información de los datos personales señala a comunicadores y canales plenamente identificados, como Sandra Aguilera @sandyatzuilera, Rafael Barajas @fisgonmonero, Luis Guillermo Hernández @luisghernan, Francisco Gutiérrez @PonchoGutz, Hans Salazar, Víctor Aramburu @varamburucano, Jorge Gómez Naredo @jgnaredoy @alvaro_delgado, así como los canales “El Chapucero”, “Sin Censura” y el portal “La Verdad Noticias”.

De cada uno de los comunicadores y cuentas, Salinas Pliego solicita lo siguiente:

“Documentos suficientes para mostrar la siguiente información alguna vez registrada en la cuenta, o cualquier otra cuenta asociada: A. Todos los nombres; B. Todas las direcciones; C. Todas las direcciones de correo electrónico; D. Todos los números de teléfono. E. Todos los nombres, direcciones y números de tarjetas de crédito de todas las tarjetas de crédito registradas (pero no la fecha de vencimiento ni el código de validación de la tarjeta); y F. todos los nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y nombres de los métodos de pago (como PayPal), para todos los pagos que no sean con tarjeta de crédito métodos registrados”.

Salinas Pliego también solicita le sean entregados los “documentos suficientes para mostrar todo el registro de acceso (fechas, horas, direcciones IP, puerto, números y direcciones IP de destino) para la cuenta, o cualquier otra cuenta asociada”.