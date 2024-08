“Despertares” emociona y cautiva a sus asistentes en una gran noche de danza

Isaac Hernández apareció en el escenario junto a Catherine Hurling para interpretar Don Quixote, se notaba de inmediato la presencia del mexicano ya que el Auditorio Nacional explotaba en aplausos y gritos de apoyo para el destacado bailarín.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Este 23 de agosto el Auditorio Nacional recibió a lo mejor de la danza en una noche mágica encabezada por Isaac Hernández, el bailarín mexicano que ha hecho voltear la mirada de todos al ballet y a quien el público mostró su cariño con ovaciones y aplausos en cada oportunidad. “Despertares” celebró 10 ediciones entre ovaciones y cariño del público.

El espectáculo, del que Isaac Hernández es el director artístico y co-productor junto a su hermana Emilia Hernández, mostró lo mejor de la danza en 19 números que conectaron con la gente a través del ritmo, la melodía, la danza y la emoción. Con piezas que mostraron ballet clásico hasta el tap, ballet contemporáneo, freestyle, hip hop y el uso de tecnología, cada una mostró cómo el público mexicano conecta con la riqueza dancística.

La presentación que abrió el espectáculo fue Dorrance Dance, integrado por Michelle Dorrance, Brinae Ali, Jilliam Meyers, Josette Wiggan y Penelope Wendtlant, quienes maravillaron al Auditorio con tap y prepararon a todos para una excelente noche.

La espera no fue mucha y en el segundo número Isaac Hernández apareció en el escenario junto a Catherine Hurling para interpretar Don Quixote, se notaba de inmediato la presencia del mexicano ya que el Auditorio Nacional explotaba en aplausos y gritos de apoyo para el destacado bailarín que sigue sumando éxitos a su carrera.

“Despertares” continuó con Hurry Up We are dreaming con Dores André y Max Cauthorn; un momento especial fue La Dama de las Camelias que contó con Alina Cojocaru y Alessandro Frola además de la mexicana Ana Gabriela Fernández interpretando la pieza musical en el piano; le siguieron los bailarines Brooklyn Mack; Chey Jurado, el artista que ha participado en varias ocasiones en este espectáculo, presentó Indra, pieza con la que maravilló y dejó asombrados a los asistentes.

Esteban Hernández se presentó junto a Katherine Barkman con Diana & Actaeon; Tiler Peck llegó con Fascinating Rhythm. Otro de los momentos más íntimos llegó con Akram Khan’s Giselle con Alina Cojacaru, Emily Suzuki e Isaac Hernández, una pieza llena de sentimiento que tocó al público y lo mantuvo con los ojos fijos en el escenario.

Light Balance sorprendió a todos con música de los Backstreet Boys, Taylor Swift, “What Is Love” de Haddaway y otros temas que pusieron a bailar a las personas en sus asientos y disfrutaron del espectáculo de traje con luces que propone Light Balance.

Tras un intermedio de 30 minutos la fiesta de la danza continuó con Tiler Peck y Aran Bell, Erina Takashi y James Streeter, Sae eun Park y Germain Louvet, Braylon Browner, Kayla Mak y Juliano Nunes, Dorés André y Max Cauthorn, Emily Suzuki y James Streeter.

Otra presentación que llemó la atención y se robo las palmas fue Les Lutins en la que participaron Dores André, Isaac Hernández, Esteban Hernández y la pianista mexicana Ana Gabriela Fernández junto a la violinista Cordula Merks.

“Despertares” cerró con Issac y Esteban Hernández y la música de “My way” en una emotiva presentación que se nota disfrutan y celebran los hermanos. Al final todos los bailarines tomaron el escenario para bailar libremente y despedir una noche mágica.

