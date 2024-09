El rey no, pero la izquierda española sí viene y BBVA se dice a gusto con Sheinbaum

La decisión del Gobierno español de no enviar un representante a México a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum tras no haber invitado al rey Felipe VI, ha generado reacciones en España por parte de la izquierda, mientras que el problema parece estar en el ámbito político, pues el banco BBVA ha mostrado su respaldo a la nueva administración.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de España anunciara que no enviará a ningún representante del Gobierno a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo debido a que no invitó al rey Felipe VI, la izquierda española mostró su apoyo a la Presidenta electa, mientas que BBVA, uno de los bancos más grandes del país ibérico, ratificó que mantiene su confianza en la próxima administración federal.

En una conferencia bancaria desde Londres, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se mostró optimista sobre México, el mayor mercado del banco español, en vísperas de la toma de posesión de la Presidenta entrante, Claudia Sheinbaum.

“México sigue siendo atractivo a largo plazo gracias a su estructura de costos y apalancamiento en comparación con Estados Unidos”, dijo Genç en una declaración difundida por el banco.

También citó la inversión privada de México y las oportunidades de nearshoring, que consiste en trasladar las operaciones empresariales a un país cercano en lugar de uno más lejano.

Añadió que BBVA ha ganado 5 millones de nuevos clientes en México en los últimos años.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que las diferencias que ha tenido el Gobierno de México han sido con la monarquía española, no con el pueblo español y aseguró que las relaciones comerciales continúan al poner de ejemplo las ganancias que han obtenido los bancos ibéricos en el país.

“El año pasado los bancos extranjeros obtuvieron utilidades récord y creo que dos bancos españoles (Bancomer y Santander), lograron la mitad de todas las utilidades de la banca extranjera en México. O sea, nunca ha habido un problema, solo es ese acto de prepotencia y falta de respeto y la Presidenta electa tiene toda la razón”, dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

De acuerdo con los reportes financieros de BBVA, el banco obtuvo en 2023 un beneficio histórico en México: 5 mil 796 millones de dólares, la cifra más alta de su historia que casi duplicó los 2 mil 990 millones ganados en España y fue el motor principal del nuevo récord anual de 8 mil 703 millones logrado por el grupo.

En este año la institución bancaria continúa ganando y su utilidad neta durante el primer trimestre de 2024 se ubicó en 25 mil 499 millones de pesos.

Tan solo en enero, la utilidad de la banca fue de 26 mil 861 millones de pesos, de los cuales la mayor ganancia fue para BBVA al sumar 87 mil 612 millones de pesos de beneficio, seguido del banco mexicano Banorte (42 mil 311 millones de pesos) y Santander, otro banco español (29 mil 95 millones de pesos).

LA IZQUIERDA CRITICA “ARROGANCIA” DEL REY

Otras reacciones sobre la no invitación al rey han venido de la izquierda española, según consiga este miércoles la agencia Europa Press, con sede en España.

Por ejemplo, el Diputado del partido izquierdista Sumar y dirigente de los “comunes”, Gerardo Pisarello, asistirá a la toma de posesión de la Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y justificó que se haya excluido al rey Felipe VI de esta ceremonia, tras haber actuado con “arrogancia” y “enorme torpeza diplomática”.

El parlamentario ha confirmado a Europa Press que irá al evento y en un video en redes sociales ha destacado que presentarán sus “respetos a ese pueblo digno” que es México. No será el único diputado que asista dado que lo hará también Jon Iñarritu (Bildu), según han confirmado fuentes de la formación a esta agencia.

Además, fuentes de los “comunes” recalcan que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se encuentra ya en México y que lo previsible es que junto a Pisarello también asista a la toma de posesión de la nueva mandataria mexicana.

Dos veces el presidente @lopezobrador_ pidió al Rey de España que se disculpara por los desmanes de la conquista. Ni siquiera respondió. Es lógico que la presidenta @Claudiashein deje claro que México no es un pueblo de súbditos, sino una República de mujeres y hombres libres. pic.twitter.com/HFH1l6EKME — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) September 25, 2024

Todo ello después de que el Ministerio de Exteriores rechazara que no se haya invitado al monarca dentro de la delegación española, como suele ser tradicional, y estableció que ningún miembro del Ejecutivo acudiría a la toma de posesión.

Respecto a esta polémica, Pisarello ha destacado que el Presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó por carta a Felipe VI por los desmanes cometidos durante la conquista española y que la Casa Real, en vez de actuar con respeto, optó “por la arrogancia” y no dio respuesta a esta misiva.

Precisamente ese argumento ha esgrimido Sheinbaum para justificar su decisión de invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no al monarca.

“Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas (…) pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática”, ha enfatizado Pisarello.

A su juicio, con esta actitud es “lógico que un Rey que no respetó, no sea respetado”, “que un rey que desdeñó, sea desairado” y resaltar que en el Congreso son “muchos” los que creen que México “es un pueblo no de súbditos sino de mujeres y hombres libres”.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, declaró a medios españoles que el problema es el rey. “Nos preocupa enormemente que el Gobierno esté atando sus relaciones internacionales, como en el caso de México, a las relaciones internacionales de la monarquía y el rey. El rey fue a cara de perro a Bolivia; el rey cometió, desde mi punto de vista, una falta de respeto enorme en la toma de posesión de Gustavo Petro, intentando humillar al presidente de Colombia en su toma de posesión, no levantándose ante la espada de Bolívar”.

Agregó que después de eso, es evidente que México no invita al rey porque “el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos. Por tanto, que el gobierno ate su futuro y sus relaciones internacionales al rey y a una monarquía borbónica que a lo que está acostumbrada es a hacer relaciones corruptas con narcodictaduras. Nos parece que no es el camino para un gobierno que se dice a sí mismo progresista”.

Es un tremendo error que un gobierno que se dice progresista ate sus relaciones internacionales a una monarquía borbónica que está acostumbrada a hacer relaciones con dictaduras corruptas. pic.twitter.com/J0MxjYw9xv — Ione Belarra (@ionebelarra) September 25, 2024

Gabriel Rufian, Diputado y portavoz de Esquerra Republicana, también se pronunció sobre el tema al apoyar la decisión de Sheinbaum soltando una frase mexicana: “Hay una frase que los mexicanos tienen y hoy la parafraseo y es ‘Viva México, cabrones’”.