¿Cuántos años más tienen que pasar para saber la verdad?, cuestionan padres de los 43

Ciudad de México, (25 de septiembre) “¿Cuántos años más tienen que pasar para que el Gobierno nos diga la verdad?”, cuestionaron esta tarde las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace una década. Los familiares se manifestaron alrededor del Antimonumento de los 43, en donde rechazaron la posición del Gobierno federal de que no hay evidencias que involucren al Ejército en la desaparición forzada.

Este 25 de septiembre, en el marco de las actividades por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares de los estudiantes se reunieron para expresar su descontento ante la reciente carta del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La misiva, que intenta explicar los avances en la investigación, fue recibida con rechazo por los padres y madres, quienes la consideraron “irrespetuosa” y “desconectada” de la realidad del caso.

Melitón Ortega, familiar de normalista desaparecido y representante del Comité de Padres y Madres, señaló que el Presidente enfoque su crítica en temas “irrelevantes”, desvinculando las acusaciones al Ejército. “Nos parece una falta de respeto porque se ha enfocado en el tema del libro, y nosotros no tenemos nada que ver con eso”, afirmó Ortega, subrayando que la carta no aporta nada nuevo.

Los familiares también cuestionaron por qué el presidente omite mencionar los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que sí señalan la implicación del Ejército. “¿Por qué no ve ese informe? Que el Presidente no contamine el caso de Ayotzinapa”, expresó Ortega, añadiendo que las declaraciones de López Obrador descalifican el movimiento de los padres y no contribuyen al esclarecimiento de la verdad.

“¿Por qué no ve ese informe? ¿Porque no habla de la investigación del GIEI donde se plantean una serie de elementos que tienen que ver con el Ejército México? Que el Presidente no contamine el caso Ayotzinapa, para nosotros es una burla que a cada rato, desde hace dos años, el Presidente ha estado cuestionando y haciendo una campaña de descalificación contra el movimiento de los padres y eso no nos ayuda”, abundó Ortega.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que envió una carta dirigida a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la que trató de explicar el trabajo realizado por su administración para esclarecer el caso, aunque admitió que los avances no fueron los esperados.

“Ayer envié una carta a los papás y mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, hice el compromiso de buscarlos hasta encontrarlos y trabajamos en ello todo el tiempo. Hubo avances, pero no en la medida que quisiéramos. No es un expediente cerrado, la investigación continuará”, comentó durante su conferencia matutina.

Posteriormente, el mandatario procedió a leer el contenido de la carta, donde destaca que desde el inicio de su gobierno encomendó la tarea a Alejandro Encinas Rodríguez, quien tuvo su total apoyo para formar un equipo de trabajo y coordinarse con los abogados de las familias y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. “Les aseguro que nunca olvidamos esta misión justa y humana”, señala la carta.

El mandatario abordó otro tema, que ha sido el punto de quiebre con las familias: el Ejército. López Obrador también señaló que hasta el momento no hay pruebas que vinculen a altos mandos del Ejército con la desaparición.

“Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o de omisión al no haber actuar para evitar los actos de violencia en contra de los jóvenes”, se lee en la misiva.

A su vez, el mandatario insistió en que han contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y pidió a las familias no manchar su prestigio. “Los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser baluarte del Estado…”, abunda en su carta.

Los padres y madres de los 43, junto con sus asesores, han expresado su descontento por el rumbo que tomó el diálogo con el Gobierno a partir de 2023. Señalan que el nuevo equipo gubernamental ha mostrado ineficacia y falta de compromiso en la búsqueda de justicia.

Este mismo 25 de septiembre la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, que ahora encabeza Arturo Medina, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, publicó un informe en el que señala que con respecto a las rutas de investigación que sigue la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), se tienen más de 135 expedientes en trámite y 151 personas procesadas, de las cuales 120 están detenidas bajo prisión preventiva y 31 personas están compurgando medidas cautelares diferentes a la prisión.

En tanto que la Fiscalía Especial especial del caso, según asegura el informe, trabaja en solicitar nuevas órdenes de aprehensión a pesar de los efectos de la sentencia del amparo en revisión 203/2017, emitida por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas que liberó a 65 probables implicados en la desaparición de los estudiantes.

Hilda Legideño señaló que, aunque no han visto la carta que leyó hoy el presidente López Obrador, conocen su postura de que el Ejército no estuvo involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes. Sin embargo, indicó que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) muestran evidencia de que el Ejército siguió a los normalistas y tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. “No es que nosotros los acusemos sin pruebas. Los folios existen, pero se han negado a entregarlos.

El Presidente tenía en sus manos la posibilidad de resolver el Caso Ayotzinapa al proporcionar estos documentos, pero en lugar de hacerlo, ha protegido al Ejército. Si el Ejército no tiene responsabilidad, que entregue la información solicitada, y entonces se verá si tiene o no culpabilidad”, expresó la madre.

Por su parte, durante un mitin frente al Antimonumento +43 en Paseo de la Reforma, Magdalena Olivares, madre del estudiante Antonio Santana, denunció que los informes recientemente entregados por el gobierno no contienen información nueva ni relevante. Los familiares criticaron que los informes solo reiteran la versión oficial de que las investigaciones se han complicado debido a la intervención de abogados y organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

También manifestaron su decepción, pues consideran que el gobierno incumplió su promesa de esclarecer los hechos y encontrar la verdad durante su administración.

“Estamos aquí para decirle al gobierno que no nos vamos a callar y que seguiremos en pie de lucha. Ayer llegaron funcionarios a entregarnos unos informes, pero esos documentos no contienen respuestas”, afirmó Olivares. Durante el acto de conmemoración en Paseo de la Reforma, también se reprochó que, hasta la fecha, no se haya logrado la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien está prófugo en Israel, acusado de tortura para fabricar la “Verdad Histórica”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.