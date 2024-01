La “mafia del poder” va ahora contra Sheinbaum

https://youtu.be/-cgBr9wOpD0

La ambición no descansa y tampoco tiene reposo. La misma oligarquía rapaz que desde 2006 ha promovido y financiado en forma sistemática campañas en contra Andrés Manuel López Obrador, está nuevamente activada, con recursos ilimitados, para apoyar todos los esfuerzos que puedan ser útiles para denostar al Presidente, al Gobierno de la Cuarta Transformación y a su candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

Esa cofradía privilegiada y malévola, que entrevera los intereses de los grandes magnates que se han enriquecido haciendo negocios ventajosos con gobiernos priistas y panistas, que se han beneficiado con la privatización de los bienes de la Nación, sigue estrechamente vinculada con políticos corruptos e intelectuales acomodaticios y envilecidos. Esa oligarquía rapaz, a la que López Obrador ha denominado “la mafia del poder”, está nuevamente activa y dispuesta a dar una feroz batalla para evitar que el Gobierno de la Cuarta Transformación gane los comicios del domingo 2 de junio del 2024 y se consolide durante los próximos seis años.

Los X. González y otros oligarcas que conforman el Consejo Mexicano de Negocios financian al Centro para Estados Unidos y México, del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, en Houston, Texas, que ha ligado en un reciente informe a Morena con el crimen organizado, señaló Guadalupe Correa-Cabrera, profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad y estudios fronterizos, publicó nuestro diario digital SinEmbargo, el reciente martes 23 de enero del 2024.

Guadalupe Correa-Cabrera recordó que precisamente el director ejecutivo de Kimberly Clark de México, Pablo González Guajardo, hermano de Claudio X. Gonzalez Guajardo e hijo de Claudio X. González Laporte, estuvo como uno de los ponentes en la conferencia realizada en diciembre del año pasado en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, para dar a conocer este panorama de México 2024.

Correa-Cabrera señaló que esto adquiere importancia sobre todo cuando Claudio X. González Laporte a través de su hijo Claudio X. González Guajardo, el artífice de la alianza opositora, se mete en la política: “Obviamente apoyan a cierta candidata: Xóchitl Gálvez”.

Polvos de aquellos lodos son las confrontaciones cíclicas entre la oligarquía mexicana y López Obrador.

“La guerra sucia, la campaña del miedo contra Andrés Manuel López Obrador, tan sólo en anuncios publicitarios transmitidos por televisión, principalmente en Televisa, tuvo un costo cercano a mil millones de pesos y los pagaron el panista Felipe Calderón Hinojosa y sus aliados, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y personas ajenas al proceso electoral”, publicó el periódico La Jornada el viernes 14 de julio del 2006.

Agrega el diario: “Se trata de los promocionales que durante los pasados tres meses se repitieron de manera sistemática en las pantallas de las dos principales televisoras, para inhibir el voto hacia López Obrador al presentarlo como ‘un peligro para México’, como alguien que de llegar a la Presidencia de la República provocaría una crisis y despojaría de sus casas y demás propiedades a los ciudadanos”.

Y explica La Jornada: “Un video presentado ayer por el propio López Obrador dio cuenta de esa ‘campaña negra, fascista’, en la que también participaron las empresas Sabritas y Jumex, un membrete llamado ‘Armate de Valor’, el experredista Demetrio Sodi y el doctor Simi”.

López Obrador reseñó en su libro, La mafia que nos robó la Presidencia, cómo “esta guerra sucia se dio en el marco del acuerdo entre Fox, Calderón y los dueños de Televisa, precisamente, cuando se aprobó (el día 31 de marzo de 2006) en el Senado de la República y se publicó (por decisión de Fox, el 11 de abril de 2006) la nueva Ley de Radio y Televisión, que permite a las televisoras monopolizar todo el espectro de la telecomunicación en el territorio nacional”, publicó SinEmbargo el pasado 6 de diciembre del 2023.

“A partir de entonces Televisa prácticamente se hizo cargo de la estrategia publicitaria del PAN y transmitió sin límites todos los mensajes negativos en contra de nosotros, con el emblema de ese partido, del Consejo Coordinador Empresarial y de supuestas organizaciones civiles”, escribió López Obrador en su libro, publicado por Editorial Grijalbo en 2007.

“Cualquier análisis serio sobre el papel de los medios y la forma como me atacaron en los meses de abril y mayo, demostraría que en la historia reciente no ha habido nada que se le parezca. En esos momentos, no sólo era ‘un peligro para México’, me parecía ‘a Hugo Chávez’, iba a ‘endeudar al país’, ‘a expropiar bienes de las clases medias’, a limitar que ‘sólo se tuviera un departamento, un carro y dos hijos por familia’, y otras mentiras más, sino que se difundían supuestos estudios psicológicos sobre mi persona, donde aparecía como desquiciado”, reflexiona el ahora mandatario en el libro La Mafia que nos robó la Presidencia.

En el siguiente proceso electoral hubo una repetición del desencuentro de López Obrador con la por él llamada “mafia del poder”.

En una información publicada el primero de mayo del 2018, la revista Proceso reseñó, desde Zongolica, Veracruz, observaciones del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre un grupo de empresarios, a los que llamó traficantes de influencias, que pretendían presionar o convencer al Presidente Enrique Peña Nieto para que bajara de la contienda al abanderado priista José Antonio Meade Curibreña, para dejarle todo el espacio abierto al aspirante panista Ricardo Anaya Cortés.

Refiere la información de Proceso que López Obrador identificó a “traficantes de influencias”, que “quieren seguir saqueando y mandando” en México, la mayoría de ellos miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Se trataba, según el candidato presidencial de Morena, de los empresarios Claudio X. Gonzalez, de Kimberly Clark; Alberto Bailleres, de Grupo Bal; Germán Larrea, de Grupo Mexico; Eduardo Tricio, de Grupo Lala y, Alejandro Ramírez de Cinépolis. Este grupo, según López Obrador, estaba apoyado también por los panistas Vicente Fox Quesada y Diego Fernández de Ceballos.

El 2 de mayo del 2018, en una versión suavizada de los mismos hechos, el periódico capitalino Reforma publicó que “Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Anaya aclarar el encuentro que tuvo con empresarios para negociar una candidatura única en su contra y derrotarlo. De acuerdo con el tabasqueño, Anaya se reunió hace un mes con Germán Larrea, de la minera Grupo México; Alberto Bailleres, de Grupo Bal; Alejandro Ramírez, de Cinépolis; Eduardo Tricio, de Grupo Lala, y Claudio X. González, de Kimberly Clark”. Refiere el periódico capitalino que, según versión de López Obrador, a Ricardo Anaya los empresarios le ofrecieron su apoyo si “le bajaba” a su amenaza de meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto.

El jueves 3 de mayo del 2018 los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios publicaron en varios periódicos un desplegado con el encabezado “Así No”, en contra de López Obrador, en el que rechazaron “categóricamente” las que llamaron “expresiones injuriosas y calumniosas” del candidato presidencial de Morena en contra de “varios de nuestros miembros”.

López Obrador respondió que “[Estos empresarios] se sienten dueños del país […] Tienen confiscadas las instituciones. Es una minoría rapaz; un pequeño grupo que hace y deshace […] Le han hecho mucho daño al país, porque ellos son responsables de la tragedia nacional. No quieren que haya un cambio de régimen”.

Quien fuera coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador en 2018, la sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo, publicó en 2019 el libro Juntos Hicimos Historia, en el que compartió su experiencia en el proceso electoral de 2018, y en el que exhibió cómo un grupo de empresarios, entre ellos Germán Larrea, de la minera Grupo México, y Agustín Coppel, de Grupo Coppel, además de intelectuales como Enrique Krauze, emprendieron una campaña de desprestigio en contra de López Obrador para impedir que llegara a la Presidencia. A eso se sumó la creación de sitios de noticias falsas y su difusión a través de redes, refiere una información publicada en SinEmbargo el 31 de mayo del 2023.

Esa poderosa cofradía, que se siente dueña de México, nunca va a renunciar a sus privilegios. Hará hasta lo imposible para evitar que Claudia Sheinbaum Pardo gane la Presidencia de la República. Abrirá frentes de batalla dentro y fuera del país. Dinero e influencias le sobran. Además, tiene el control de importantes grupos de medios de comunicación convencionales, impresos, radio y televisión. La guerra sucia seguirá latente, día con día, como sucedió en 2006, en 2012 y en 2018.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.