Alumnas denuncian que directora mide largo de sus faldas en preparatoria en Sinaloa

Las estudiantes indicaron que la directora de la preparatoria las habría insultado y medido sus faldas en un salón frente a sus demás compañeros. Por su parte, la jefa del plantel dijo que era falso que las alumnas hubieran firmado una carta responsiva que deslindaba a la escuela en caso de que fueran violadas o asesinadas al exterior del instituto.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– Alumnas de la preparatoria César Augusto Sandino, en Culiacán, Sinaloa, denunciaron que la directora del plantel las exhibió frente a sus compañeros y maestros mientras les medía las faldas del uniforme y les levantó la ropa para verificar que utilizaran shorts oscuros debajo.

Por medio de un tuit, la usuaria @Chibbibunni escribió que la directora reunió a estudiantes del tercer año y utilizó una regla para medir el largo de las faldas del uniforme. En las respuestas que recibió, algunas alumnas denunciaron que les habían obligado a levantarse la falda para verificar que tenían un short debajo y que a otras las insultó por el largo de la vestimenta.

La escuela, que forma parte de la red educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), habría obligado a que alumnas firmaran una carta responsiva en la cual la administración no se haría responsable si las jóvenes eran violadas o asesinadas afuera de las instalaciones.

“A las alumnas les hicieron firmar una carta responsiva donde la institución no se hace responsable si a ellas las violan o acosan, y la directora dijo y cito ‘no quiero que anden igual de putas que las de la Allende, y si las violan o matan fuera no es nuestro problema’ y también dijo ‘si quieren venir bichis, anótense en esta lista, y ya a fuera no es nuestro problema si las matan y las violan’. Y fueron a las aulas a medir el largo de las faldas, maestros se aprovechan de la situación y les tocan las piernas, con la excusa de que están midiendo el largo de la falda”, denunció en Facebook otra usuaria bajo el nombre Edith Robles Arredondo.

Cuestionada por medios locales sobre la situación, la directora Guadalupe Castro Díaz aseguró que en la institución se promueve la inclusión y la práctica de valores, y que es falso que las alumnas hayan tenido que firmar una carta responsiva.