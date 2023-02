De Coahuila a Guerrero: Varios estados protestan contra el Plan B electoral de AMLO

Las concentraciones se dieron en las plazas públicas de diversas ciudades del interior de la República, donde se compartió el mensaje de “El INE no se toca”.

Ciudad de México/Guerrero/Guanajuato/Coahuila/San Luis Potosí, 26 de febrero (SinEmbargo/ElSur/ZonaFranca/Vanguardia/Pulso).- La marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra del Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, logró llenar inéditamente el Zócalo de la Ciudad de México este domingo, pero también tuvo presencia en múltiples capitales y ciudades del interior de la República.

El Plan B de la Reforma Electoral, aprobado el pasado miércoles por la mayoría oficialista y aliados del Senado, con 72 votos a favor y 50 en contra, se encuentra en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por las controversias presentadas por el INE.

Asimismo, distintas organizaciones civiles promovieron que este domingo se realizaran las marchas en los distintos estados, como Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, entre otros. Desde las distintas entidades federativas también se mostró el apoyo al INE y su postura en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

GUERRERO

Unos 600 ciudadanos protestaron en la capital y en Zihuatanejo contra el Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la capital, los manifestantes iniciaron una marcha cerca de las 11:15 horas. Salieron de la alameda Granados Maldonado en dirección al sur.

Entre los manifestantes estaban el excandidato a Gobernador por el PRI, Mario Moreno Arcos, la Regidora de Chilpancingo por el PAN, Reyna Pablo de la Cruz, y la Diputada por el PRD, Jennifer García.

Los manifestantes gritaban: “Démosle todas las armas al INE para que defienda nuestra democracia”, “Mi voto no se toca” y “El INE no se toca, mi voto no se toca”.

En Zihuatanejo, unas 150 personas participaron en un mitin en defensa del INE, convocado por la asociación civil Poder Ciudadano Fuerza Zihuatanejo.

El mitin tuvo una duración de 20 minutos, en el que los cuatro oradores que participaron coincidieron en criticar el Plan B de López Obrador.

Entre los asistentes estuvo el dirigente estatal del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, quien llamó a los ciudadanos a defender la institución electoral.

GUANAJUATO

Con la consigna “Mi voto no se toca”, más de mil ciudadanos y algunos cuadros políticos de la oposición al Gobierno de López Obrador, marcharon por segunda ocasión en contra del Plan B del Presidente de la República.

La cita fue en las Instalaciones de la Escuela Normal Oficial, de ahí el contingente marchó hacia la Plaza de la Paz, en el centro de la ciudad, mientras mostraban pancartas en contra de la Reforma Electoral de Morena, misma que pretende la disolución del INE y los órganos electorales locales.

La marcha culminó con una concentración en la Plaza de la Paz, y entre los personajes políticos que estuvieron presentes, además de ediles de diversas bancadas del Ayuntamiento capitalino, estuvo el Diputado federal y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks.

Romero Hicks señaló que esta marcha ciudadana es la muestra del apoyo a lo que los especialistas califican como el mejor órgano electoral, debido al importante esquema y trabajo que desempeña la institución desde su conformación.

En Celaya, cerca de mil guanajuatenses vestidos de blanco se congregaron en el Calzada Independencia para emitir su mensaje “El INE no se toca”.

Una caravana de 250 personas marchó desde el Parque Fundadores por el Boulevard Adolfo López Mateos hasta llegar a la Calzada Independencia.

Ahí otro grupo de 650 personas ya esperaba el llamado para comenzar a lanzar sus gritos para lo que consideraron defender al INE y también algunos recordaron rechazar el Plan B.

Entre los presentes estaba Jesús Oviedo, Secretario de Desarrollo Social y Humano del estado de Guanajuato; Ariel Corona, Presidente Municipal de Cortazar; Isabel Herrejón, Regidora del PAN; empresarios de Coparmex y constructores inmobiliarios.

Pero la expresión duró menos de 15 minutos, al templete rentado por los empresarios subió una menor que pedía bajara porque sólo hacía un llamado a los jóvenes al cambio y un colombiano que pidió a México no cayera en lo que consideró errores como en su país.

COAHUILA

Más de mil 300 personas se dieron cita a la Plaza de las Ciudades Hermanas de Saltillo para manifestarse en contra del cúmulo de cambios legislativos en materia electoral, propuestos por la Presidencia de la República.

La convocatoria se respondió simultáneamente a la manifestación que se realizó en por lo menos 80 ciudades de México y del extranjero.

“El INE no se toca” y “Fuera AMLO”, decían las consignas que se escuchaban entre la gente, y que estaban plasmadas en las pancartas de los asistentes.

Entre otras cosas, el llamado Plan B propone la eliminación de al menos 300 juntas distritales y la eliminación del 84.6 por ciento del Servicio Profesional Electoral.

Ahora, por acciones inconstitucionales promovidas por el PRI, este asunto estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que fuera aprobada por mayoría en el Senado de la República el pasado 22 de enero.

Al micrófono, el empresario Héctor Horacio Dávila dijo que esta convocatoria responde a la negativa ciudadana de “eliminar las instituciones que la sociedad ha creado”.

“No estamos de acuerdo con que destruyan nuestra democracia, ni que despidan al 85 por ciento del personal de las vocalías. Que no estamos de acuerdo que tres direcciones del INE se fusionen en una sola; que se parecen, pero tienen diferentes funciones”, dijo.

“Hoy fuera López [Obrador], fuera López, Fuera López. Hoy vengo de blanco igual que todos ustedes porque representa la paz. Vengo en representación del Sector empresarial. Hoy vengo a decirles que estamos cansados de que el país se nos vaya de las manos”, exclamó.

Entre los asistentes, estuvieron presentes diversas figuras de la función pública como los diputados federales Jericó Abramo Masso y Jaime Bueno, la Diputada local Luz Elena Morales, al igual que la exdiputada Hilda Flores, y otros funcionarios como el presidente de la Comisión de Búsqueda de Coahuila, Ricardo Martínez Loyola.

Además, estuvieron otros funcionarios de Gobierno, como personal de Comunicación Social del Gobierno del Estado, personal de organización de giras del Ayuntamiento de Saltillo, personal de la junta local del Instituto Nacional Electoral, así como de la Secretaría del Trabajo de Coahuila.

A diferencia de en otras manifestaciones como la del alza al transporte público en Saltillo en agosto del año pasado, o en pro de la apertura de la Plaza de Armas en noviembre del 2021, en esta marcha, sí se registró la presencia de agentes de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila, que se encargan de que los derechos de los manifestantes no sean vulnerados.

SAN LUIS POTOSÍ

Bajo las consignas de “Mi voto no se toca”, “No al Plan B” y “El INE no se toca”, miles de personas se concentraron esta mañana en la plaza de Fundadores de la capital potosina.

Previo al inicio de los posicionamientos por parte de oradores afines a la defensa del INE frente al Plan B, los y las asistentes entonaron el Himno Nacional Mexicano y guardaron un minuto de silencio por las víctimas de asesinato en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Si bien la concentración inició a las 11:00 horas, previo a ello contingentes arribaron desde distintos puntos del Centro Histórico para realizar cortos recorridos en los alrededores de la plancha cívica.

Empieza a llegar la gente a la Plaza Fundadores de San Luis Potosí! Como siempre GRAN respuesta de los Potosinos!#ElINENoSeToca #MarchaINE #MiVotoNoSeToca #YoDefiendoAlINE pic.twitter.com/ZMgGmMgEQj — Gonzalo Maeda (SLP Today) (@SLP_Today) February 26, 2023

En pancartas y cartulinas se observaron leyendas de: “¡Fuera López [Obrador]!”, “Mi voto no se toca”, “Sí al respeto a nuestro voto”, “No a la Reforma Electoral”, “No a la destrucción del INE”, entre otras.

Muchos asistentes se ubicaron en la sombra de los edificios como el Ipiña y sentados en las cafeterías de los alrededores para cubrirse de los 24 grados centígrados que se registran en la ciudad.