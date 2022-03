Defensa de “El Bronco” dice que no ha recibido notificación oficial para su audiencia

El abogado que representa al exgobernador indicó que no habían recibido algún pronunciamiento por parte del Poder Judicial, por lo cual consideran tramitar un juicio de amparo incidente debido a la falta de respuesta de las autoridades.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La defensa de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, aseguró que no había sido notificada sobre la fecha de una audiencia para que la autoridad federal defina si son competentes o no reanudar el caso del exfuncionario.

En entrevista a medios afuera del Penal de Apodaca 2, donde está detenido el exmandatario, su abogado, Gabriel García Pérez, dijo que ya había escrito al Poder Judicial de la Federación para que reciba un pronunciamiento al respecto de la admisión o no de la competencia. “Aún no vamos recibido ninguna notificación, vengo saliendo de con el ex gobernador para ver si a él le han hecho alguna notificación en el transcurso de la noche, la respuesta es que aún no tenemos esa notificación”, detalló el litigante.

“Nosotros hemos presentado diversos escritos ante Poder Judicial de la Federación para solicitarle que, con carácter de urgente, emitan un pronunciamiento respecto de la admisión o no de la competencia, es decir, qué se fije una fecha para esta audiencia, la famosa audiencia del 11 de abril todavía no es algo que nos haya notificado nosotros de manera oficial”, expresó.

La defensa consideró que, debido a que ningún Juez ha definido la situación jurídica ya que el Juez de control que dictó prisión preventiva se declaró incompetente, se ha caído en un limbo jurídico. En este sentido, aclaró que Rodríguez Calderón no tiene acceso a un Juez para solicitar que se resuelva su situación jurídica.

“Recuerden que hay una persona privada de su libertad ejecutando una medida cautelar de prisión preventiva, que no es oficiosa, y que así fue decretada por un Juez incompetente, por lo tanto, se siguen violentando día con día los derechos del ingeniero”, remarcó.

Por este motivo, García Pérez advirtió que ya se analiza la posibilidad de tramitar un juicio de amparo incidente debido a la falta de respuesta de las autoridades. “Nosotros haremos lo que sea necesario para obtener la libertad del ingeniero. Estamos nosotros analizando ya sea a través de algún incidente o a través de algún juicio de amparo, promover que en su momento el Poder Judicial se pronuncie al respecto”, anticipó.