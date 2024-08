Ofensiva nocturna rusa cae contra Ucrania con más de 100 misiles y docenas de drones

Por Illia Novikov

KIEV, Ucrania, 26 de agosto (AP).— El Presidente ucraniano Volodímir Zelenski condenó el lunes la ofensiva nocturna de Rusia contra su país, llamándola “vil”, y dijo que involucró más de 100 misiles de diversos tipos y unos 100 drones “Shahed”.

El mandatario dijo que hubo muertes y docenas de lesiones, y que el ataque le causó muchos daños al sector energético de Ucrania.

“De la misma forma que la mayoría de ataques rusos previos, este fue igual de vil, dirigido a infraestructura civil crucial. La mayor parte de nuestras regiones, desde la región de Járkiv y Kiev a Odesa y nuestras regiones occidentales”, declaró Zelenski.

La ofensiva comenzó aproximadamente a la medianoche y continuó después del amanecer. Parece ser la de mayor magnitud contra Ucrania en semanas.

Las fuerzas rusas lanzaron drones, misiles de crucero y misiles balísticos Kinzhal hipersónicos hacia 15 regiones ucranianas, más de la mitad del país, dijo el Primer Ministro ucraniano Denys Shmyhal el lunes por la mañana.

“La infraestructura energética ha sido una vez más blanco de los terroristas rusos. Desafortunadamente, hay daños en varias regiones”, dijo Shmyhal, e indicó que el operador de la red eléctrica de Ucrania, Ukrenergo —de propiedad estatal—, se ha visto obligado a implementar recortes energéticos de emergencia para estabilizar el sistema.

Exhortó a los aliados de Ucrania a proporcionarle a Kiev armas de largo alcance y el permiso para utilizarlas en blancos dentro de Rusia.

“Con el fin de detener el salvaje cañoneo contra ciudades ucranianas, es necesario destruir el sitio desde el que son lanzados los misiles rusos”, declaró Shmyhal. “Contamos con el respaldo de nuestros aliados y definitivamente vamos a hacer que Rusia la pague”.

Según la fuerza aérea ucraniana, varios grupos de drones rusos se desplazaron hacia regiones del este, el norte, el sur y el centro de Ucrania; seguidos por muchos misiles de crucero y balísticos.

El Ministerio de Defensa ruso señaló en un comunicado que en los ataques se utilizaron “armas aéreas y marítimas de precisión de largo alcance y drones de ataque contra instalaciones cruciales de infraestructura energética que apoyan el funcionamiento del complejo militar-industrial de Ucrania. Todos los objetivos designados fueron impactados”.

Se escucharon explosiones en la capital, Kiev. Los suministros eléctrico y de agua en la ciudad se vieron afectados por el ataque, dijo el alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko.

Al menos cuatro personas murieron: una en la ciudad occidental de Lutsk, una en la región central de Dnipropetrovsk, otra en Zhytomyr, también en el centro del país y una en la región suroriental de Zaporiyia, parcialmente ocupada, según funcionarios locales. Otras 13 resultaron heridas —una en la región de Kiev que circunda la capital ucraniana, cinco en Lutsk, tres en la región sureña de Mykolaiv y cuatro en la vecina región de Odesa.

❗️russia launches massive missile and drone attack against Ukraine. Emergency blackouts implemented nationwide. Power engineers working 24/7 to restore electricity. Stay safe, conserve energy.

➡️Follow @DTEK_en for live updates. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/3s8sjCjYdB

— DTEK Group (@dtek_en) August 26, 2024