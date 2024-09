Felipe VI ha hecho desplantes ante presidentes de izquierda: Petro, Evo, Boric...

Con México, los desencuentros iniciaron en marzo de 2019, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI, en la que le solicitó ofrecer una disculpa a los pueblos originarios por los abusos sufridos durante la Conquista. Sin embargo, el monarca español nunca respondió la misiva y en su lugar pronunció un polémico discurso en el que aseguró que los derechos humanos eran una aportación de los conquistadores españoles.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El rey Felipe VI de España tiene un largo historial de desencuentros, no sólo con México, sino con diversos gobiernos latinoamericanos, ya que durante su reinado ha protagonizado desplantes contra presidentes de izquierda países como Colombia, Bolivia y Chile, lo que le ha valido ser blanco de duras críticas.

Entre las polémicas más recordadas del monarca español se encuentran la vez que permaneció sentado mientras soldados colombianos realizaron un recorrido con la espada de Bolívar, como parte de la ceremonia de toma de posesión de Gustavo Petro y cuando no respetó el estricto protocolo de vestimenta, al asistir a la toma de posesión de República Dominicana portando un traje gris, cuando la etiqueta lo exigía en color blanco, ente otros incidentes.

Fue en agosto de 2022, durante la toma de posesión de Gustavo Petro, Presidente de Colombia, que se realizó un homenaje en el que la protagonista fue la espada de Bolívar, arma que perteneció a Simón Bolívar, considerado el libertador de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, de ahí el valor simbólico de dicho armamento, por lo que durante el trayecto que éste recorrió, los invitados tuvieron que ponerse de pie.

Casi todos los asistentes al evento se levantaron de su asiento y así permanecieron mientras la espada de Bolívar, dentro de una urna que era transportada por cuatro soldados, realizaba su recorrido. Se trataba de una señal de respeto. Casi todos siguieron el protocolo, excepto el rey Felipe VI de España, quien se quedó sentado mientras se llevaba a cabo el homenaje, actitud que lo hizo blanco de fuertes críticas, ya que muchos lo calificaron de “irrespetuoso”.

Otro desplante ocurrió en marzo de 2022, cuando el rey Felipe VI llegó tarde a la toma de posesión de Gabriel Boric, Presidente de Chile, lo que retrasó dicho evento y provocó indignación en el mandatario sudamericano, quien consideró el suceso de “inaceptable”. “Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado”, expresó Boric, mientras la Casa Real rechazó la responsabilidad en el inconveniente.

El monarca español también ha sido señalado de altanero, como cuando, en 2015, Evo Morales, entonces Presidente de Bolivia, afirmó, durante una entrevista para el programa Salvados, que en una ocasión el rey Felipe VI lo había visto “raro”, de una manera “despectiva”. “Felipe VI me miraba raro, despectivamente, o tal vez, orgullosamente. No puedo entenderlo, eran muy raras las miradas”, sostuvo el mandatario boliviano en ese momento.

Durante la misma entrevista, Morales también recordó el polémico episodio cuando el Rey Juan Carlos, padre de Felipe VI, le gritó “¿Por qué no te callas?” al entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El hecho tuvo lugar en noviembre de 2007, durante la XVII Cumbre Iberoamericana realizada en Chile, lo que el boliviano criticó y cuestionó “¿Por qué tenemos que callarnos?”, por lo que, dijo, decidió no asistir a ese tipo de encuentros.

Una las más recientes polémicas que generó el rey Felipe VI de España tuvo lugar el pasado mes de agosto, durante la toma de posesión de Luis Abinader, Presidente de República Dominicana, evento al que asistió sin llevar el atuendo protocolario que se solicitó, ya que mientras todos los invitados portaron trajes blancos, el monarca europeo se presentó vestido con un traje gris, lo que fue calificado como una falta de respeto.

La ceremonia, que marcó el inicio del segundo mandato de Abinader, tuvo lugar en el Teatro Nacional de Santo Domingo, a donde también acudieron otros 14 jefes de Estado, todos portando trajes blancos. El único que rompió con el protocolo de vestimenta fue Felipe VI, quien, además, estuvo en primera fila, por lo que resaltó más en el evento presidencial de la nación caribeña.

Con México, los desencuentros iniciaron en marzo de 2019, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI, en la que le solicitó ofrecer una disculpa a los pueblos originarios por los abusos sufridos durante la conquista. Sin embargo, el monarca español nunca respondió la misiva y en su lugar pronunció un polémico discurso en el que aseguró que los derechos humanos eran una aportación de los conquistadores españoles.

Dichas declaraciones tuvieron lugar en enero de 2022, dos años después de haber recibido la carta del mandatario mexicano, en Puerto Rico, cuando el rey Felipe VI acudió a los festejos por el aniversario 500 de San Juan, capital de dicho país. En ese momento, el monarca aseguró que España trajo a América Latina “las bases del derecho internacional y la concepción de los derechos humanos”, palabras que muchas voces calificaron de “supremacista”.

Estas diferencias llegaron hasta la toma de posesión de la futura Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no invitó al rey Felipe VI a esta ceremonia, que tendrá lugar el próximo 1 de octubre, en respuesta, precisamente, al silencio que el monarca guardó a la carta que envió López Obrador años atrás, lo que el Gobierno de España consideró como un “desaire”, por lo que declinó la invitación asegurando que no enviaría a ningún representante a dicho evento.

No obstante, la postura del Gobierno español no es respaldada por todos. Por ejemplo, Ione Belarra, Diputada por el partido español Podemos, aseguró consideró que un Gobierno que se dice progresista, como el de España, no puede atar sus relaciones internacionales a la monarquía de ese país, a la que, incluso, acusó de mantener “relaciones corruptas con narcodictaduras”, mientras que al rey lo consideró como “un problema”.

“Nos preocupa enormemente que el Gobierno esté atando sus relaciones internacionales, como en el caso de México, a las relaciones internacionales de la monarquía y del rey. El rey fue, a cara de perro, a Bolivia; el rey cometió, desde mi punto de vista, una falta de respeto enorme en la toma de posesión de Gustavo Petro, intentando humillar al presidente de Colombia en su toma de Posesión, no levantándose ante la espada de Bolívar”, dijo la legisladora española.

“Y, después de eso, es evidente que México no invita al rey, porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los Derechos Humanos. Por tanto, que el gobierno ate su futuro y sus relaciones internacionales al rey y a una monarquía borbónica, que a lo que está acostumbrada es a hacer relaciones corruptas con narcodictaduras, evidentemente nos parece que no es el camino para un Gobierno, una vez más, que se dice a sí mismo progresista”, añadió.

La postura de Belarra ha sido secundada por otros personajes de esa nación europea, entre ellos, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso español, quien como muestra de apoyo al Gobierno mexicano expresó la frase “viva México, cabrones”. Mientras que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido de izquierda español Podemos, subrayó que “a los reyes no los elige nadie”.

Además, el político indicó que en España no hay una presidencia de la República y recordó a ese país europeo que México recibió a miles de españoles exiliados cuando estos salieron huyendo por la “dictadura franquista”. “Algunos sí vamos a estar en la toma de posesión de Claudia Scheinbaum como presidenta electa de México”, sostuvo Monedero, en una publicación a través de su cuenta de X.

“Me parece evidente que si España tuviera una presidencia de la República, iría oficialmente a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum porque el Gobierno se habría reunido con el de México para empezar una nueva etapa donde los dos países habrían llegado a un acuerdo sobre la conquista. ¿O no pidió perdón el parlamento alemán por los Bombardeos de Gernika? Entiendo que la derecha no está acostumbrada a disculparse, pero si no entiendes los tiempos, te quedas fuera”, dijo.

“A los reyes no los elige nadie, e igual que pueden quedarse sentados arrogantes cuando entra la espada de Bolívar en la toma de posesión de Gustavo Petro tener aventuras extraconyugales que pagamos todos mientras nos habla de la familia el 24 de diciembre o crear chiringuitos financieros para dejarle el dinero sucio a sus hijos, pueden crear problemas para que España muestre sus respetos al país que más españoles recibió en la larga noche de la dictadura franquista”, añadió.

