BITS|Super Mario RPG, regresa una de las propuestas más brillantes de Nintendo

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars como lo conocimos en 1996 o simplemente Super Mario RPG no sólo es uno de los juegos más emblemáticos de Nintendo con Mario como protagonista, sino por la propuesta tan diferente que representó en su momento, saliendo del modelo de juego de plataformas y aventurándose al género RPG de la mano de Square en un época donde ya existían franquicias de la talla de Dragon Quest o Final Fantasy quienes dominaban el género. Ahora, 27 años después el título regresa en forma de remake, manteniendo la esencia del juego original, pero mejorando en muchos aspectos técnicos y gráficos para llevar de regreso una de las experiencias más brillantes al Nintendo Switch.

Super Mario RPG comienza contándonos la historia que ya conocemos del Reino Champiñón, Bowser secuestrando a la princesa Peach, Mario rescatándola y derrotando a su enemigo, sin embargo, al poco tiempo, conoceremos un nuevo villano que acecha al reino y que ha echado a Bowser de su propio castillo. La banda “Smithy”- o la banda de Fraguo en español- ha llegado al reino de la mano del rey Fraguo y el miembro con más alto rango de la banda, la espada de nombre Exor comienza a sembrar el terror en el reino. Poco tiempo después, Mario comprobará que la princesa ha desaparecido nuevamente y tendrá que evitar los planes de la banda de Fraguo y reparar la Vía Estelar.

En el camino de esta nueva aventura conocerá nuevos amigos como Mallow -una joven nube que es el príncipe del reino de la nubes que se une a Mario después de que esté le ayude a recuperar una moneda de rana que le había sido robada- o Geno -un habitante de la Vía Estelar que se unirá a la misión de Mario-, entre otros personajes ya conocidos como Bowser o la princesa Peach. Dicho esto, estos nuevos amigos no sólo servirán para expandir la historia del juego, sino que en Super Mario RPG, cada miembro que tengamos en nuestro grupo formará parte de cada batalla a la que nos enfrentemos, para esto es importante conocer los atributos y habilidades de cada personaje, además de los objetos que podemos equiparles para mejorar su ataque, defensa o habilidades.

El combate de Super Mario RPG es muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados respecto a los juegos que hemos visto las últimas dos décadas y es que, precisamente uno de los grandes elementos del juego en su momento era la introducción del combate por turnos, donde cada ataque cuenta de manera significativa y la manera en que realizamos diferentes acciones al momento del combate para no quedarnos sin vida. Dentro de los personajes que tenemos disponibles podremos hacer uso de diferentes habilidades como curarnos, lanzar bolas de fuego, brincar sobre nuestros oponentes, aturdidlos y mucho más. Un juego que podrá parecer sencillo, pero conforme nos enfrentamos en combates no lo será tanto y tendremos que hacer que cada movimiento cuente.

El tratamiento gráfico que se le ha dado a este remake es simplemente maravilloso y logra capturar de la manera correcta la esencia del juego original recreando modelos de personajes mucho más estéticos, con colores más vivos y animaciones a la altura de la tecnología disponible en el Nintendo Switch, todo esto sumado con un escenario del reino Champiñón que podemos ir explorando a lo largo del juego, que combinan diferentes elementos de flora y fauna con enemigos “nuevos” y viejos conocidos de la serie de Mario en 3D hacen que el juego luzca simplemente espectacular por cada rincón donde miremos.

Dentro de las novedades adicionales que podemos encontrar en esta versión están un registro de enemigos con sus datos y habilidades, el tener un mayor nivel de dificultad, la opción de hacer uso de la música original o la versión nueva, cubos de guardado, entre otras sorpresas.

Super Mario RPG es uno de los mejores remakes que han sucedido en la actualidad, especialmente para el Nintendo Switch, un juego del que seguramente muchos sabían que existía, pero que posiblemente en su momento no pudieron jugar o hay quienes simplemente lo van a descubrir por primera vez y será una experiencia maravillosa.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez