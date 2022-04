FOTOS: Hallan 6 nuevas especies de ranas del tamaño de una uña en bosques de México

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) – Seis nuevas especies de ranas del tamaño de una uña han sido descubiertas en los bosques de México, y una de ellas se ganó la distinción de la rana más pequeña de México.

“Hasta ahora estas nuevas especies han pasado desapercibidas porque son pequeñas y marrones y se parecen mucho a otras ranas”, dijo en un comunicado Tom Jameson, investigador del Departamento de Zoología y el Museo de Zoología de la Universidad de Cambridge, quien dirigió el estudio.

“Su estilo de vida es absolutamente fascinante”, agrega Jameson. “Estas ranas viven en la hojarasca oscura y húmeda de los bosques, que es como un mundo secreto: realmente no sabemos nada sobre lo que sucede allí. No entendemos su comportamiento, cómo se socializan o cómo se reproducen”.

Scientists have discovered Mexico's smallest #frog – just 13mm long when fully grown! 🐸

It's one of six species completely new to science, found living in a secret world in the Mexico forests.

