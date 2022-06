¿Cómo puedes ver la lluvia de estrellas Bootidas para cerrar junio con broche de oro?

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 27 de junio (AS).- La lluvia de estrellas Bootidas es uno de los fenómenos astronómicos más esperados por los amantes de todo aquello que sucede afuera de nuestro planeta, por lo que si eres uno de ellos no te la puedes perder, ya que cerrará con broche de oro el mes de junio y sin duda podrás tomar increíbles fotografías.

A parade of planets is underway, and for the next two days, the crescent Moon will join the crowd.

Where are you watching from? Share your planetary alignment photos with us—bonus points if the weather is good: https://t.co/9iX86VJF7K pic.twitter.com/eNFK1SOdBU

— NASA (@NASA) June 23, 2022