El Comité Olímpico invita a rusos y bielorrusos a París 2024 bajo bandera neutral

Berlín, 27 de junio (DW).- El Comité Olímpico Internacional (COI) permite ahora la presencia de 22 rusos y 17 bielorrusos como participantes bajo bandera neutral en las Olimpíadas de París 2024, según una segunda lista ampliada el jueves al tenis, el tiro y el remo.

El COI había publicado el 15 de junio una primera lista limitada a cuatro disciplinas (lucha, halterofilia, ciclismo y trampolín), y señaló que registró las primeras renuncias, de dos rusos -uno de ellos el ciclista Alexandr Vlasov– y cinco bielorrusos.

Hasta el momento, 18 deportistas de ambos países han confirmado su presencia -tres ciclistas, tres especialistas en trampolín, dos halterófilos y diez luchadores- en el evento al aceptar la invitación formulada. Dos remeros y dos tiradores, todos ellos bielorrusos, todavía deben comunicar su decisión.

The International Olympic Committee has just published an update to the list of the Individual Neutral Athletes (AINs) who have been confirmed as eligible and invited to compete at the Olympic Games Paris 2024.

