Balacera en Oakland deja 3 muertos, incluido un ciclista atropellado ajeno a la riña

OAKLAND, California, EU (AP) — Tres personas murieron en un altercado en Oakland y entre los fallecidos se encontraba quien presumiblemente fue el primero en abrir fuego y un ciclista que fue atropellado cuando el sospechoso intentaba huir, indicaron las autoridades.

El diario East Bay Times publicó que un hombre fue asesinado a tiros el viernes por la noche en el vecindario West Oakland y que el presunto agresor intentó escapar en un vehículo.

