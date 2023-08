El sucesor de Enrique Graue será elegido por la “elite dorada” de la UNAM, acusan

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) arrancó formalmente su proceso de designación del próximo Rector la semana pasada, el cual reaviva las inquietudes persistentes entre aquellos que anhelan una democratización y transparencia más profundas en la Institución, que es la máxima referencia en cuanto a educación pública con prestigio académico en el país.

Enrique Graue Wiechers —quien ha sido el tercer médico en el cargo en lograr la reelección como Rector de la UNAM en los últimos 22 años— concluirá su segundo mandato en noviembre y todo parece que el grupo que encabeza concluirá con su control, de acuerdo con algunos integrantes de la comunidad universitaria entrevistados.

Los números hablan por sí mismos. La Máxima Casa de Estudios aglutina a una comunidad universitaria que supera los 400 mil miembros, al menos 373 mil 340 alumnos y 42 mil 190 profesores. Sin embargo, a pesar de esta diversidad y amplitud de voces presentes en la comunidad, la elección del Rector recae en las manos de un reducido grupo de individuos: tan sólo 15 personas, que conforman la Junta de Gobierno de la UNAM y que son los que decidirán a puerta cerrada quien ocupará el máximo cargo.

Profesores de la UNAM entrevistados por SinEmbargo coincidieron en que la “élite dorada” dentro de la institución es la que tiene control y una influencia desproporcionada en un proceso que debería, en teoría, reflejar la diversidad y la voz de todos los sectores de la comunidad.

La Doctora María Esther Navarro Lara, profesora de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y quien ha sido catedrática por al menos 40 años, explicó a su vez que el proceso de elección del Rector en la Universidad Nacional Autónoma de México es un sistema arraigado en una Ley Orgánica que data de 1945, lo que ha llevado a una dinámica tradicional y cuestionada en la comunidad universitaria.

El Artículo 4to de esta normativa establece que 15 miembros de la Junta de Gobierno, previamente nombrados por el Consejo Universitario, son los encargados de designar al nuevo rector. Esta designación se realiza con una mayoría calificada de 10 votos de los 15 miembros de la Junta. Aunque este proceso ha estado en vigor durante décadas, plantea interrogantes sobre su representatividad y transparencia en el contexto actual.

El proceso inicia con una convocatoria general, que se publicó el pasado lunes 21 de agosto. Posteriormente, los miembros de la Junta de Gobierno reciben propuestas de candidatos, marcando el inicio de un procedimiento que, en palabras de la Dra. Navarro Lara, tiende a ser más una designación que una elección.

Navarro Lara destacó que este sistema, a pesar de su tradicionalismo, no refleja adecuadamente la diversidad de voces presentes en la comunidad universitaria del siglo XXI. “Estos miembros de la Junta de Gobierno realmente, no son un número representativo de la comunidad universitaria; sin embargo, es la Ley Orgánica, tal como lo señala en su Artículo 4to”, abundó.

Una de las críticas más destacadas es la falta de transparencia en el proceso. Los proyectos de trabajo de los candidatos no son públicos, y aunque se realizan reuniones con grupos que respaldan a ciertos candidatos, estas contribuciones no se traducen en una influencia real en la toma de decisiones. La Dra. Navarro Lara señala que esta falta de participación formal por parte de la comunidad universitaria resulta irónica y puede socavar la legitimidad del proceso.

“Es un proceso desafortunadamente muy poco transparente, en el sentido de que no se conocen los proyectos de trabajo de los posibles candidatos; no se hacen reuniones o sesiones públicas de la Junta de Gobierno. Sí se recibe grupos de dos, tres o cuatro personas que apoyan a algún candidato y son escuchados por la Junta de Gobierno, pero no son tomados en cuenta en el sentido de votos, de inclinación, o tendencia del voto sino como parte de un proceso que ni siquiera se reglamenta en términos de participación de la comunidad y resulta muy irónico que se escuche, pero que no se les tome en cuenta”, detalló.