Tsukuriwake Series, colección que combina tradición del whisky japonés e innovación

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La casa japonesa The House of Suntory, la destilería más antigua de Japón, ha marcado un hito en la industria del whisky artesanal. Sus excepcionales creaciones son aclamadas a nivel mundial y, por primera vez, presentan la colección Tsukuriwake Series 2024 en México.

El nombre de la colección, “Tsukuriwake”, se traduce como “elaboración artesanal basada en la diversidad”, convirtiendo este lanzamiento en un homenaje a la maestría de la destilería, que cuenta con más de cien años de historia.

De esta serie emergen cuatro whiskies de malta con perfiles de sabor únicos, que capturan lo mejor de The House of Suntory. El Yamazaki Golden Promise se elabora con cebada Golden Promise de Escocia y madura en barricas de roble americano. El Yamazaki Islay Peated Malt representa el espíritu del Tsukuriwake, integrando tanto el proceso como la esencia del lugar de producción. El Yamazaki 18 años Mizunara resulta de un prolongado periodo de maduración en barricas de Mizunara, simbolizando el legado de la reconocida casa japonesa. Finalmente, el Hakushu Peated 18 años Malt es el resultado de la mezcla de diferentes tipos de malta y técnicas, madurado durante un extenso tiempo en Hakushu, una región conocida por su agua pura y suave.

Emblemáticas expresiones ahora en México

Los amantes del whisky en México ahora pueden disfrutar de algunas de las expresiones más emblemáticas de Suntory, como el Yamazaki 12, con notas de frutas maduras y vainilla; el Hibiki 21, una mezcla excepcional de maltas raras añejadas durante más de 21 años; el Hakushu 18, que equilibra frescura con un toque ahumado; y el Yamazaki 18, con ricos matices de frutos secos y chocolate.

La Colección Tsukuriwake Series 2024 y los nuevos productos disponibles en México ofrecen una oportunidad incomparable para experimentar el arte y la maestría del whisky japonés en su máxima expresión.

Un año de triunfos internacionales

The House of Suntory celebra un año de éxitos tras su participación en la International Spirits Challenge (ISC) 2024, donde todos sus whiskies fueron galardonados. Entre lo más sobresaliente, la mayoría de los whiskies de House of Suntory obtuvieron medalla de oro, y tanto Yamazaki 12 como Hibiki 21 recibieron la prestigiosa Doble Medalla de Oro. Yamazaki 12 fue además reconocido con el título de Supreme Champion Spirit en esta competencia. Dentro de los whiskies, solo Yamazaki Islay Peated Malt fue premiado con la Medalla de Plata. Las ginebras Roku Gin y Roku Blossom Gin, junto con el Vodka Haku, también fueron elogiadas por su refinada calidad.