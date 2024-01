Jannik Sinner remonta a Daniil Medvedev en la final y gana el Abierto de Australia

Por John Pye

MELBOURNE, Australia, 28 de enero (AP).— Jannik Sinner remontó tras estar dos sets abajo para ganar el Abierto de Australia el domingo, al vencer a Daniil Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, obteniendo su primer Grand Slam.

Sinner, de 22 años, jugaba su primer final importante, y llegó allí al poner fin al largo dominio que tenía Novak Djokovic sobre el torneo en un resultado sorpresa en la semifinal.

Jannik Sinner does something not seen in a decade 👀 pic.twitter.com/2qa63NWcMc

— US Open Tennis (@usopen) January 28, 2024