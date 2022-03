Primer número de Marvel Comics es subastado en 2.4 millones de dólares

AS MÉXICO

Si existe un motivo por el que esta pieza se considera única, es por las peculiaridades que alberga en su interior: nada más y nada menos que las denominadas “notas de pago”.

Ciudad de México, 28 de marzo (AS México).- No es de extrañar que las copias más antiguas de objetos tan deseados como los cómics, videojuegos, discos o libros alcancen cifras estratosféricas cuando aparecen en una subasta repleta de coleccionistas dispuestos a pujar por ellos. Sin embargo, el precio de venta alcanzado por el primer número de Marvel Comics no ha dejado indiferente a nadie. Esta cotizada pieza se ha vendido por nada más y nada menos que 2.4 millones de dólares, unos 2.19 millones de euros al cambio, aproximadamente.

Marvel Comics #1, que es como se llama la pieza en cuestión, fue creada en 1939 por Bill Everett, Ben Thompson y Paul Gustavson. El comprador y actual poseedor de lo que ya es un auténtico tesoro es un hombre anónimo de 40 años.

ALGO MÁS QUE UN CÓMIC

Si existe un motivo por el que esta pieza se considera única, es por las peculiaridades que alberga en su interior: nada más y nada menos que las denominadas “notas de pago”, pues el editor Lloyd Jacquet anotó en sus páginas las cantidades económicas que artistas como Frank Paul (Amazing Stories, The War of the World…) tenían pendientes de cobrar.

LOS MÁS BUSCADOS

En el mundo del entretenimiento estamos acostumbrados a ver objetos muy deseados por los coleccionistas. Desde una copia precintada de Kid Icarus de NES por más de 9 mil dólares, hasta una excéntrica Nintendo Wii de oro diseñada para la Reinal Isabel II de Inglaterra. La obsesión de los más entusiastas por poseer piezas únicas es tal que incluso desde hace tiempo se mueve en el mundo digital; el primer SMS de la historia ya ha sido subastado mediante NFT.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.