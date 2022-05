VIDEO: Hombre increpa al Senador de Texas Ted Cruz por postura pro-armas tras masacre

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Ted Cruz, Senador republicano de Texas, fue encarado el viernes por la noche por un civil para reclamarle por la masacre del pasado martes 24 de mayo en la escuela Robb Elementary que dejó 19 niños y dos maestras muertas.

Parte del reclamo vino también por la presencia del Senador en la convención nacional de la Asociación Nacional del Rifle, celebrada en Houston el viernes, donde pronunció un discurso en el que no se posicionó en favor de la regulación de armas en el estado de Texas, a pesar de la tragedia.

“La muerte de 19 niños está en tus manos. ¡19 niños murieron! ¡Eso está en tus manos! ¡Ted Cruz, eso está en tus manos!”, se escucha reclamarle un ciudadano al Senador.

#BREAKING: Several hours after the #NRAconvention, Indivisible Houston board member @TheBenjaminHdz challenged Ted Cruz to support background checks & other reform measures during a dinner break.

See the full clip.#TedCruzHasBloodOnHisHands #TedCruzChildMassacre pic.twitter.com/LxvnaGzZJN

— Indivisible Houston (@indivisibleHOU) May 28, 2022