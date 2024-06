Martí Batres presenta informe anual; destaca logros alcanzados durante su Gobierno

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Martí Batres Guadarrama, presentó el jueves su informe anual de actividades, en el cual abordó todos los logros que se han alcanzado en la capital a lo largo de su mandato.

En el Monumento a la Revolución, el mandatario capitalino hizo un repaso de los diversos proyectos, obras y programas que ha impulsado desde su toma de protesta como Jefe de Gobierno en junio de 2023, mismos que, señaló, han tenido como prioridad el apoyo a los sectores más vulnerables.

En materia de gobernabilidad, el titular de la CdMx hizo énfasis en todas las actividades que se han realizado para mantener una convivencia armónica “a través del diálogo y la recuperación de espacios”. Indicó que se han atendido las movilizaciones y también se ha procurado la resolución de conflictos.

Por otra parte, en cuestión de bienestar, habló sobre el presupuesto que se ha destinado a los Comedores Comunitarios y el Programa de Mejoramiento Barrial. A la vez, hizo mención sobre los trabajos de mejoramiento en más de dos mil unidades habitacionales, y el apoyo económico que se ha dado a comerciantes que se vieron afectados por las obras de reparación en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En temas de educación, el mandatario se enfocó en las y los estudiantes que se han unido a programas como “Beca de Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar”. Igualmente, resaltó la inauguración del Plantel Casco de Santo Tomás de la Universidad Rosario Castellanos.

Al abordar el tema de salud, Batres Guadarrama destacó que las muertes violentas de mujeres que se han registrado en la CdMx han disminuido un 68 por ciento de mayo de 2023 a mayo de 2024.

Cuando tocó el tema de empleo y desarrollo económico, el Jefe de Gobierno enfatizó que la Ciudad de México es la entidad con el salario base promedio más alto del país y que, de junio de 2023 a junio de 2024, el índice de pobreza laboral disminuyó cuatro puntos porcentuales, mientras que la ciudad tuvo un crecimiento económico de 3.8 por ciento.

En cuanto a medio ambiente se refiere, Martí Batres celebró la instalación de más de dos mil sistemas de captación de agua de lluvia en planteles escolares de primaria y secundaria. Reiteró que la lluvia es el “tercer gran afluente” de la ciudad, además de los pozos y de los sistemas Lerma y Cutzamala.

Otro ámbito importante que se abordó fue el de la movilidad. Al respecto, el mandatario repasó las obras que se han realizado en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) Martín Carrera, San Lázaro e Indios Verdes; la modernización de la Línea 1 del Metro, el reforzamiento de la Línea 12, la renivelación de las Líneas B y 9; y demás trabajos.

Sobre seguridad, destacó la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cuyas labores han permitido la desarticulación de 45 células criminales. Gracias a resultados como ése, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el cuarto trimestre de 2023 se registró la percepción de inseguridad más baja en la capital.

Durante su informe, Martí Batres Guadarrama también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo al frente del Gobierno de la CdMx.

Por último, reafirmó que su administración se rige bajo los principios fundamentales de la Cuarta Transformación, incluyendo el de la “Austeridad Republicana”, por lo que su sueldo se mantiene por debajo del que recibe el Presidente de la República.

“No cobramos bonos, ni de productividad ni de marcha ni de nada, no cobramos sueldos por tener este cargo, no tenemos ni siquiera un fondo revolvente, no utilizamos automóviles de lujo, nada de viajes de placer. (…) Cumplimos con la Austeridad Republicana porque ese es nuestro compromiso y nuestra convicción, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, concluyó.