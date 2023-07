El 60% de la población en EU entra bajo alerta, por calor extremo o por inundaciones

Por Drew Costley

Florida, 28 de julio (AP) — Casi 200 millones de personas en Estados Unidos, o el 60 por ciento de su población, estaban bajo avisos o alertas por calor o inundaciones a medida que se extienden las altas temperaturas y se esperan fuertes tormentas en nuevas zonas.

“Está (afectando) a todas las grandes ciudades”, indicó Bob Oravec, meteorólogo jefe del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional. “Por eso la población (afectada) es tanta”.

Excessive heat in the Southwest from a strong high pressure system persists. Any moisture embedded in that system may produce locally heavy showers and thunderstorms. Dry thunderstorms and critical fire weather conditions are possible for parts of the northern Great Basin. pic.twitter.com/yeRFnxiTYg

