Informe revela casos de niños que sufrieron violencia sexual en 27 escuelas del país

Ciudad de México, 28 julio (SinEmbargo).- Hasta este 2024, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó 27 casos de escuelas públicas y privadas en donde menores de edad fueron víctimas de explotación sexual, mismos que tuvieron lugar en 12 entidades del territorio mexicano. La organización acusa de omisión a la Secretaría de Educación Pública ante un delito que podría involucrar a la delincuencia organizada con fines de producción de pornografía infantil, como judicialemente se conoce.

En la última actualización del Reporte “Es un Secreto”. La explotación sexual infantil en escuelas, que fue publicada este mes de julio, la ODI alertó que a tres años de que se dio a conocer el primer reporte sobre explotación sexual infantil, este delito no sólo no se ha logrado disminuir, sino que, además, las víctimas del mismo, que tiene al interior de escuelas de educación básica, se han incrementaron.

Lo anterior, debido a que en 2021 se registraron 18 escuelas en las que se presentaron casos de explotación sexual infantil, en siete entidades de la república mexicana y para este 2024, el número se elevó a 27, repartidas en 12 estados del país. “Lo importante del informe y de su actualización, a mi juicio, son dos cosas, una es que está creciendo en el país la cantidad de denuncias de abuso sexual organizado en las escuelas”, dijo el doctor Manuel Gil, codenunciante del reporte, en entrevista con SinEmbargo.

“Es decir, no se trata de una persona que comete un abuso, delito, de esta naturaleza sino que en estas escuelas que ahora se reportan lo que se encuentra es un patrón en el cual el comportamiento es que un grupo de varias personas, de varios adultos hacen… llevan a cabo la violencia sexual organizada”, añadió el experto.

En tanto, el Reporte destacó que “se documentaron 18 escuelas [en 2021] en las que niños y niñas pequeños denunciaban violencia organizada. La violencia sexual tomaba lugar en siete estados de la república. Se constataron dos casos en los que la escuela pública había sido capturada utilizando puestos desde la dirección hasta la intendencia para la comisión de delitos”.

Además, destacó que no se ha podido determinar la manera en que los delincuentes logran infiltrarse en los planteles educativos con cargos que van desde los profesores hasta directores de los planteles, incluido el personal de intendencia.

“Tampoco se ha esclarecido cómo delincuentes se infiltran en escuelas haciéndose pasar por maestros, directores del plantel o personal de intendencia”, se indicó en el documentó de la ODI, en el que también se subrayó que desde el primer reporte, y pese al impacto mediático que tuvo, la Secretaría de Educación Pública no ha implementado medidas para combatir este delito.

“No ha cambiado una sola política de la SEP. No hay mayor transparencia en las escuelas y no hay avances en la investigación de posibles conexiones entre los casos”, añadió la ODI, la cual enfatizó que aunque pareciera que se trata de casos que no tienen conexión, existen coincidencia en el tipo de violencia que se ejerce contra los menores.