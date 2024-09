“Helene” deja más de 50 muertos y a millones sin electricidad tras su paso por EU

Por Kate Payne y Heather Hollingsworth

Perry, Florida, EU, 28 de septiembre (AP) – Las lloviznas provocadas por el huracán “Helene” dejaron a varias personas varadas, sin refugio y esperando ser rescatadas el sábado, mientras comenzaron las labores de limpieza de una tempestad que causó por lo menos 56 muertes, una destrucción generalizada en el sureste de Estados Unidos y dejó a millones de clientes sin electricidad.

“Helene” tocó tierra firme en la región del norte de Florida como un huracán de categoría 4 el jueves por la noche con vientos de 225 kilómetros por hora.

A partir de ese momento, avanzó rápidamente a través de Georgia, donde el Gobernador Brian Kemp dijo el sábado que parecía que había “explotado una bomba” luego de ver casas destrozadas y autopistas cubiertas de escombros desde el cielo. Ya debilitada, “Helene” azotó Carolina del Norte y del Sur, así como Tennessee, con lluvias torrenciales, provocando que los arroyos y ríos se desbordaran y llevando al límite las represas.

El oeste de Carolina del Norte quedó prácticamente incomunicado debido a los deslaves y las inundaciones que obligaron a cerrar la autopista interestatal 40 y otras carreteras.

Se han realizado cientos de rescates acuáticos, pero ninguno más dramático que el efectuado en el condado rural de Unicoi, en el este de Tennessee, donde decenas de pacientes y trabajadores fueron sacados en helicóptero del techo de un hospital el viernes. Y los rescates continuaron al día siguiente en el condado de Buncombe, Carolina del Norte, donde parte de Asheville estaba bajo el agua.

Aunque se han producido muertes en el condado, el director de Servicios de Emergencia, Van Taylor Jones, dijo que no estaba preparado para informar de los detalles, en parte porque las torres de telefonía móvil caídas dificultaron los esfuerzos para ponerse en contacto con los familiares.

Flash flood EMERGENCY continues for Hendersonville, North Carolina this morning as #Helene continues to dump rain. i-26 is flooded and closed in both directions, numerous cars submerged. Water has reached many homes as well in town. pic.twitter.com/T2FJhh4eg5

Los familiares publicaron desesperados pedidos de ayuda en Facebook. Entre los que esperaban noticias de sus seres queridos estaba Francine Cavanaugh, cuya hermana le dijo que iba a revisar cómo estaban unos huéspedes en una cabaña de vacaciones mientras la tormenta empezaba a azotar Asheville. Cavanaugh, que vive en Atlanta, no ha podido contactar a su hermana desde entonces.

“Creo que la gente está completamente varada”, comentó.

Se tiene previsto que la tormenta, que actualmente es un ciclón post-tropical, pase sobre el Valle de Tennessee el sábado y el domingo, informó el Centro Nacional de Huracanes.

INUNDACIONES “CATASTRÓFICAS”

Helene provocó las peores inundaciones en un siglo en Carolina del Norte, donde el gobernador Roy Cooper las describió como “catastróficas” mientras equipos de búsqueda y rescate de 19 estados y del gobierno federal acudían a ayudar. Una comunidad, Spruce Pine, fue anegada con más de 60 centímetros (2 pies) de lluvia desde el martes hasta el sábado.

