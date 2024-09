Gobernadora hispana de Nuevo México asistirá a toma de posesión de Claudia Sheinbaum

Santa Fe, Nuevo México, EU, 28 de septiembre (AP) — La Gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, viajará a México para asistir a la toma de posesión de su nueva Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un comunicado divulgado el viernes, anunció que irá a Ciudad de México para la investidura de Sheinbaum, que será la primera presidenta en la historia del país latinoamericano.

La Gobernadora demócrata en su segundo periodo y excongresista también encabeza una delegación que participará en una mesa redonda sobre el sector de las energías limpias y la seguridad energética, y en una recepción que ofrecerá el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Happy #NationalPublicLandsDay! 🌳 Enjoy free entry to our 15 National Parks and Monuments today, plus free fishing at state parks for National Hunting and Fishing Day!

Want to give back? Volunteer to help preserve our public lands! Find events near you: https://t.co/3uCWY1UIZp pic.twitter.com/OYz14XxaUr

— Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) September 28, 2024