Oaxaca: Hallan 8 cuerpos de migrantes asiáticos en playas del Istmo de Tehuantepec

El sobreviviente, identificado como un hombre, dio a conocer a las autoridades locales que las víctimas son de origen asiático.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- Ocho cuerpos sin vida y un sobreviviente fueron localizados este viernes cerca de la playa San Vicente, de San Francisco del Mar, en Oaxaca, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, tras el rescate de la persona con vida la dependencia estatal inició los trabajos de investigación.

Sin embargo, las indagatorias indican que las víctimas habrían sufrido un accidente mientras iban a bordo de una embarcación.

El sobreviviente, identificado como un hombre, dio a conocer a las autoridades locales que las víctimas son de origen asiático.

Fiscalía de Oaxaca investiga fallecimiento de ocho personas encontradas en playas del Istmo de Tehuantepec * Se localizó a un sobreviviente del sexo masculino, aparentemente las víctimas son de origen asiático Oaxaca de Juárez, Oax., a 29 de marzo de 2024.- La Fiscalía General… pic.twitter.com/mpWUMbIfKG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) March 29, 2024

Las autoridades del Istmo de Tehuantepec confirmaron que se trata de migrantes que salieron al mar cuando había mal tiempo y vientos en la región, que provocó que terminaran volcados.

A través de redes sociales, la FGE dio a conocer que se encontraban realizando los trabajos científicos correspondientes para saber cómo ocurrieron los hechos.

Además, inició la carpeta correspondiente por el delito de homicidio en contra quien o quienes resulten responsables.

Pobladores de Juchitán reportaron el suceso a las autoridades locales, quienes llegaron al sitio y acordonaron la zona en espera del personal especializado.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.