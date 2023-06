RESEÑA | Indiana Jones y el dial del destino, el adiós del famoso arqueólogo

Harrison Ford regresa para despedir a un personaje legendario que marcó su carrera, un Indiana que ahora se muestra gruñón y al punto del retiro pero que deberá buscar un último artefacto histórico. ¿Logrará encontrar la vitalidad para una aventura más?

Ciudad de México, de junio (SinEmbargo).- En 1981 Harrison Ford dio vida a un arqueólogo astuto e inició una gran aventura con Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, una aventura que se extendería con más películas y atraparía a generaciones. Ahora, 40 años después, Ford toma el látigo y el sombrero para darle una despedida al personaje que marcó su carrera: Indiana Jones y el dial del destino es el adiós para Indy.

Indiana Jones y el dial del destino nos trae a Indiana Jones en 1969, un profesor a punto del retiro que vive solo y parece tener una vida aburrida, hasta que su ahijada Helena Shaw aparece, toma algo que le pertenece a Jones y escapa, ¿qué sigue? Desempolvar el sombrero para tener la última gran aventura y buscar el dial de Arquímedes, un artefacto que tiene más poder del que se imaginan.

Harrison Ford tenía casi 40 años cuando se puso el sombrero de Jones por primera vez, personaje que tomó tras terminar con Star Wars —saga de la que también forma parte con el arrogante y carismático Han Solo—, actualmente tiene 80, años que se notan en la piel, pero no interfieren negativamente en la fuerza de su interpretación. Harrison Ford aparece en buena forma y es que tenía que regresar —sólo él es Jones— si es que querían hacer una cinta más del arqueólogo, eso lo tenía muy claro el equipo de producción.

En la cinta el tiempo y la nostalgia guían lo que sucede en la ficción y hace participe a las personas que están en la sala de cine. Los alumnos de Indy están más emocionados por el espacio y el viaje a la luna, lo que puede verse como el futuro, lo que menos les interesa es revisar y reconocer el pasado, ese pasado del que Jones forma parte, pero al mismo tiempo se encuentra en un punto de soltar y de vivir, es como si se le mostrara al espectador que el pasado es bueno pero también hay que seguir.

La nostalgia juega un papel clave ya que quienes hayan seguido las películas anteriores podrán notar referencias a las otras entregas de la franquicia.

Un dato relevante es que esta es la primera película de la saga de Indiana Jones que no tiene a Steven Spielberg en la dirección ni a George Lucas en la historia. El director es James Mangold y el elenco cuenta con Phoebe Waller-Bridge como Helena, quien se perfila como la nueva arqueóloga que no teme el peligro y aunque estafar se le da muy bien, tiene grandes pasos que seguir con Indy; Mads Mikkelsen da vida al enemigo, un nazi que busca cambiar el curso de la guerra y para eso necesita el dial; también aparecen Antonio Banderas, Toby Jones y como no podía faltar un joven adolescente, el actor francés Ethann Isidore acompaña al protagonista y a su ahijada.

Entre los puntos negativos de esta película está su duración y el manejo de la historia (tiene un prologo con un Harrison Ford rejuvenecido con CGI que, aunque sigue el estilo de Jones, resulta muy largo), ya que tiene momentos en los que se torna aburrida y plana, falta una dosificación de las escenas de acción para mantener alerta al espectador, incluso hay varios instantes en los que Indy pareciera quedar en segundo plano para dejar brillar a su ahijada Helena, se sabe que es como si le entregara la batuta, pero vamos, es la despedida del personaje; además, a pesar de que se sabe es ficción, en esta ocasión hay algunos elementos que resultan algo absurdos, hablando en especial del último tramo de la cinta.

Indiana Jones y el dial del destino le da un cierre a Indy, un personaje icónico para Ford, es una película que quienes tienen la nostalgia de los años 80 disfrutarán por las referencias y aunque puede resultar por momentos innecesariamente larga -lo cual deja claro que no es la mejor entrega de la franquicia-, la principal razón para verla es la despedida de Harrison Ford y su interpretación vivaz de un personaje que marcó su carrera y su vida.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.