Google quitará ligas de noticias en Canadá por nueva Ley que obliga a pagar a medios

Ottawa, 29 de junio (AP) — Google informó este jueves que retirará los vínculos hacia noticias de Canadá en todas sus plataformas del país debido a una nueva ley que obliga a las empresas digitales a pagar una compensación a las compañías noticiosas por el contenido que compartan o reutilicen de alguna manera.

El gigante tecnológico señaló que retirará las ligas de noticias canadienses de Google News —un servicio personalizado de noticias disponible para web y en dispositivos móviles que destaca las noticias locales— y de Google Discover, una función en celulares que ayuda a las personas a encontrar contenido.

El Ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodriguez, acusó a Google de tratar de intimidar a los canadienses, pero agregó que “los gigantes tecnológicos no son más grandes que Canadá”.

Unfortunately, we've made the difficult decision that when Bill C-18 takes effect, we will remove Canadian news links from our Search, News and Discover products. https://t.co/ilWrF1uRuS pic.twitter.com/wMdoignNlC

— Google Canada (@googlecanada) June 29, 2023