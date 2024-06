Verstappen gana la pole en el GP de Austria; “Checo” saldrá en el octavo lugar

Por Arma Ledezma

Ciudad de México, 29 de junio (AS MÉXICO).– Luego del decepcionante octavo lugar la semana pasada en el Gran Premio de España, “Checo” Pérez no levanta. Esta mañana en la qualy del GP de Austria, hogar de la escudería Red Bull, el mexicano ha culminado el día en el octavo puesto, posición desde la que largará mañana el día de la carrera y se confirma que esta es su peor temporada hasta ahora.

Verstappen and Norris share the front row again ⚔️

We're all set for a sizzling Sunday in Spielberg 🔥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ps9JNmCHYx

