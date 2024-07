Coreógrafo de inauguración de los JJOO responde: No fue parodia de “La última cena”

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París afirmaron el domingo estar “realmente arrepentidos” por cualquier ofensa que pudieran causar con la ceremonia de apertura del viernes, pero desmintieron la supuesta burla al cuadro de Leonardo da Vinci “La última cena”. Además, negaron “cualquier intención de mostrar falta de respeto a cualquier grupo religioso“.

En realidad, la polémica escena de la ceremonia, señalada por grupos conservadores como ofensiva, mostró una representación de una festividad dedicada a los dioses del Olimpo, en el que un grupo de integrantes de la comunidad LGBTI+ y drag queens de la escena local de París, como “Nicky Doll”, “Paloma” o “Piche”, o de la escena ballroom, como la bailarina Keiona Revlón, se congregaron en torno a una mesa, lo que provocó la comparación con la obra de Da Vinci y la confusión de los espectadores.

Los grupos ultraconservadores católicos y obispos franceses, sin embargo, condenaron la ceremonia de apertura. La portavoz de París 2024, Anne Descamps, también declaró: “Está claro que nunca hubo intención de faltarle el respeto a ningún grupo religioso”. Descamps dijo que París 2024 había encargado una encuesta que mostró que los franceses tenían una opinión abrumadoramente positiva sobre la ceremonia de apertura.

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024