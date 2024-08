Jack White reemplaza a Queens of the Stone Age tras cancelación en el Corona Capital

El músico de 49 años, a quien la revista Rolling Stone calificó en 2022 como un “creativo sin límites”, es conocido por tocar sin un setlist, por su defensa al formato de vinilos y su obra prolífica.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Corona Capital anunció este jueves que el cantante, productor y compositor Jack White se presentará el mítico festival de música, luego de que la banda de rock estadounidense Queens of the Stone Age cancelara su participación en México por problemas de salud de su líder, Josh Homm.

Esta tarde, la cuenta oficial del Corona Capital en X, antes Twitter, un nuevo cartel en el que se sumó al cantante. La presentación de White se llevará a cabo el 17 de noviembre en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Jack White ha sido parte de las bandas The White Stripes, The Raconteurs, The Dead Weather y consolidó su carrera como solista desde 2012. También ha sido productor y ha ganado 12 premios Grammy y 33 nominaciones. El músico de 49 años, a quien la revista Rolling Stone calificó en 2022 como un “creativo sin límites”, es conocido por tocar sin un setlist, por su defensa al formato de vinilos y su obra prolífica.

El pasado 20 de junio, Ocesa reveló el line up de la siguiente edición de Corona Capital, el cual deleitará al público mexicano con la participación de Paul McCartney, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, St. Vincent, Green Day, Toto, Zedd, Clairo, Blonde Redhead, Warpaint, entre otros.

El pasado viernes, Queens of the Stone Age canceló su participación en Corona Capital 2024 debido a problemas de Josh Homme. La banda anunció que todas las fechas de su gira mundial para 2024 fueron canceladas para que el líder de la banda pueda recibir atención médica durante el resto del año.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en la cuenta oficial del festival, en la que añadieron un mensaje dirigido al líder de la banda deseándole pronta recuperación.

La banda iba a presentarse el domingo 17 de noviembre en la Ciudad de México, junto a Empire of the Sun y Paul McCartney. Ahora, los fans tendrán que esperar hasta 2025 para ver a Queens of the Stone Age en vivo nuevamente.

“A Josh no le quedó otra opción que priorizar su salud y recibir atención médica esencial durante el resto del año. Josh y la familia de Queens Of The Stone Age están muy agradecidos por su apoyo y el tiempo que pudimos pasar juntos durante el último año. Esperamos verlos a todo nuevamente en 2025”, informó el comunicado.