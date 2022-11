EU podría recurrir al T-MEC si no se resuelve disputa sobre maíz transgénico: Vilsack

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Tom Vilsack, Secretario de Agricultura estadounidense, señaló que el Gobierno de Joe Biden podría considerar acudir al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no se logra una resolución favorable en la disputa por el maíz transgénico con México.

Vilsack se reunió ayer con el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de tratar asuntos relacionados con la inflación en alimentos y el maíz transgénico. Tras la junta, el Secretario argumentó que “en ausencia de una resolución aceptable del problema, el Gobierno de Estados Unidos se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos legales en virtud del T-MEC”.

“No queremos maíz transgénico para consumo humano. No queremos, no lo vamos a permitir”, había dicho López Obrador antes de la reunión.

Today, I met with Mexican President López Obrador to discuss the U.S.- Mexico bilateral trade relationship and its importance for U.S. farmers, ranchers and producers. My full statement: pic.twitter.com/AYP8Ji4QNK

Asimismo, el funcionario estadounidense criticó que el decreto del Gobierno mexicano de eliminar el consumo de maíz transgénico para 2024, “tiene el potencial de interrumpir sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos”.

Además, Vilsack sostuvo que la relación comercial entre ambos países se vería “significativamente impactada” por el decreto. De acuerdo con lo publicado, el comercio entre Estados Unidos y México alcanzó un valor récord de más de 63 mil millones de dólares en 2021 y se espera que sea aún mayor en 2022.

“Causaría pérdidas económicas masivas para las industrias agrícolas y los ciudadanos de México, así como una carga injustificada para los agricultores estadounidenses”, agregó.

“Esperamos tener una propuesta del equipo del Presidente [López Obrador] pronto y evaluaremos de cerca. Mientras no tengamos una solución en la mano, continuaremos comprometiéndonos con México en este importante tema”, finalizó Vilsack.

El pasado 15 de noviembre, senadores estadounidense pidieron a Katherine C. Tai, representante comercial de Estados Unidos, que solicitara formalmente un proceso de consultas con México a través del T-MEC por la política de López Obrador de “prohibir las importaciones de maíz biotecnológico para el 2024”.

“El decreto del Presidente López Obrador no sólo es un fracaso para los agricultores estadounidenses, sino que también es imposible de implementar”, expresaron los senadores.

Mexico wants to recant on their commitments under the #USMCA and ban U.S. genetically modified corn imports by Jan. 2024.

This drastically impacts our @Iowa_corn growers. @ChuckGrassley and I say Biden’s @USTradeRep needs to step up. ⬇️ pic.twitter.com/MoJT82Ngz9

— Joni Ernst (@SenJoniErnst) November 14, 2022