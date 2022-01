BITS | Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un regreso triunfal

Es un gran momento para volver a adentrarse en el universo de Uncharted y revivir dos de los mejores juegos de la saga. Esta nueva colección de Uncharted presenta tiempos de carga mucho más rápidos, haciendo que la experiencia del juego se vea prácticamente sin interrupciones y más fluida que nunca y un mejor desempeño gráfico del juego.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Han pasado casi 6 años desde el lanzamiento de Uncharted 4: A Thief’s End, una entrega que culminaba las aventuras de Nathan Drake con un cierre (hasta el momento) con broche de oro para una de las franquicias que más han impactado al género RPG con cada aventura, así como la implementación de animaciones y un sistema de juego que mejoraba en cada lanzamiento. Como parte de esta colección y a casi 5 años su lanzamiento, Unharted: The Lost Legacy, se presentaba como la primera vez que la franquicia nos daba una aventura dentro del mismo universo, pero con un cambio de protagonista que a su vez seguía el camino que había marcado la cuarta entrega de la saga. Si bien, fue una entrega que servía como complemento y antecedente a los hechos que ocurren en A Thief’s End, el juego no se sentía como una aventura nueva, pero siempre fue agradable regresar al universo de Uncharted y después de tantos años, esta ocasión no es la excepción.

Esta colección llega exclusivamente al PlayStation 5 y en algún momento del año estará disponible en PC, incluye los dos últimos juegos que hemos visto en la saga (previamente mencionados) con mejoras visuales, de sonido, rendimiento y de jugabilidad gracias a las características del control Dualsense del PlayStation 5, a grandes rasgos ambos juegos son la misma experiencia que vivimos en el PlayStation 4, sin embargo, podemos decir que este es el mejor momento para volver a jugar ambos títulos y disfrutar de experiencias únicas que estaba esperando un mayor poder tecnológico para mostrar todo su potencial.

Sin indagar tanto en las historias de ambos juegos, Uncharted 4: A Thief’s End representa la cuarta entrega de Nathan Drake, el protagonista de la serie y muy posiblemente la historia más personal que hemos visto a la fecha, donde conocemos un poco de los orígenes de nuestro personaje, su familia, lo que ha estado haciendo en un periodo de 3 años entre la tercera y cuarta entrega, así como la revelación de su hermano (Sam Drake), con quien estuvo en la cárcel hace muchos años y lo daba por muerto tras una herida que recibió, sin embargo, logró escapar con la ayuda de un mafioso y ahora le debe una gran cantidad de dinero, por lo que, deciden reanudar la búsqueda del tesoro del capitán Henry Avery y retoman el punto en el que se quedaron años atrás; un viejo conocido y rival de los dos, Rafe, también lleva años buscando el tesoro y será parte de las complicaciones que tome esta historia, así como la introducción de Nadine Ross, la segunda antagonista de esta aventura y protagonista de Unharted: The Lost Legacy , quien también tiene interés en el tesoro. Una aventura que nos llevará por diferentes partes del mundo, siguiendo las diferentes pistas que encontremos y resolviendo unos de los mejores acertijos que hemos visto en la saga.

Ahora bien, Unharted: The Lost Legacy nos cuenta la historia de Chloe Frazer, una caza tesoros al estilo de Nathan Drake quien se encuentra en la india buscando el Colmillo de Ganesh, el cual representa uno de los objetos más importantes dentro de la cultura hindú. Chloe busca la ayuda de Nadine para poder encontrarlo, sin embargo, como en cada historia, existe un antagonista, el cual en este caso conoceremos bajo el nombre de Asav, un líder de un grupo de guerrillas que también está en búsqueda de este colmillo. Conforme transcurre la historia y se van conociendo los motivos detrás de la búsqueda el colmillo, también veremos una cara conocida apoyando al lado equivocado, el hermano de Drake, Sam, esto da origen a un enfrentamiento entre protagonistas y antagonistas para posteriormente formar una alianza y evitar que el colmillo termine en manos equivocadas. Cabe aclarar que esta aventura se sitúa algunos meses después de los acontecimientos de Uncharted 4: A Thief’s End.

Tras la pequeña introducción, podemos pasar a las novedades que incluye esta nueva colección de Uncharted, primero que nada y gracias a la unidad de almacenamiento en estado sólido del PlayStation 5 tenemos tiempos de carga mucho más rápidos, haciendo que la experiencia del juego se vea prácticamente sin interrupciones y más fluida que nunca cuando pasamos de una animación al juego en tiempo real. En segundo lugar, están dos cualidades únicas que veremos en el PlayStation 5 gracias a la tecnología que utiliza, la primera está en el control Dualsense y los gatillos adaptativos y la segunda en el audio 3D de la consola; la primera función, cambia la sensación del juego por completo, al momento de tensar una cuerda, manejar, disparar o al momento de escalar, aunque si bien no está implementado a gran escala, es un buen detalle para reformular la experiencia que representa un juego de Uncharted. En segundo lugar, el audio puede ser una de las cualidades más importantes, no sólo por la ambientación que tiene y la gran musicalización que vemos en cada capítulo, sino que gracias a que es un título que utiliza demasiados efectos auditivos como romper objetos, escalar y que un pedazo de muro se rompa, nadar, los disparos o hasta el momento del combate hace que se vuelva una experiencia completamente inmersiva entre el audio y lo que está sucediendo a tu alrededor, complementado con el control Dulsense.

La mejora más importante que obtiene esta colección radica en el desempeño gráfico del juego, ya que por primera vez tenemos tres opciones de renderización para obtener una experiencia diferente en cada una: la primera se centra en darnos la mejor experiencia visual posible, con una resolución nativa en 4K y un límite de 30 cuadros por segundo; la segunda trata de darnos un equilibrio con una resolución dinámica, que si bien no es 4K luce bastante aceptable, pero lo mejor es una tasa de 60 cuadros por segundo que marca una diferencia muy notoria y sobre todo mucho más acorde a la experiencia del juego, con movimientos de cámara más fluidos. Sin embargo, si lo que buscas es una experiencia completamente rápida y con una tasa de refresco superior, el juego tiene una opción de hasta 120 cuadros por segundo, aunque una resolución apenas en HD.

Sin duda, es un gran momento para volver a adentrarse en el universo de Uncharted y revivir dos de los mejores juegos de la saga y por supuesto, para quienes nunca han experimentado esta aventura, todas estas mejoras técnicas hacen que la experiencia sea mejor a la original.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez