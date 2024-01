México queda tablas por cuarto año consecutivo en Índice de Percepción de Corrupción

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- México sigue sin mejorar en materia de corrupción, pues lleva estancado cuatro años, y por segundo año consecutivo es el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional.

De acuerdo con el informe, México obtuvo 31 puntos en la escala, que va de cero a 100, donde 100 es la mejor calificación posible, por lo que México se mantuvo por cuarto año consecutivo con la misma marca, y se ubicó en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

Este año, con esa misma puntuación de corrupción se encuentran El Salvador, Kenia y Togo; y los países más bajos en la clasificación son Siria (13 puntos), Somalia (13) y Venezuela (11); mientras que los mejores evaluados son Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85).

Asimismo, México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la OCDE; en tanto, en el G20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados, sólo por encima de Rusia, quien se ubicó en el último lugar.

En la región de América Latina, México se localiza por encima de Bolivia (29), Paraguay (28), Guatemala (23), Honduras (23), Haití (17), Nicaragua (17) y Venezuela (100); pero por abajo de Uruguay (73), Chile (66), Costa Rica (55), Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37) y Brasil (36).

Transparencia Mexicana recordó que ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas, pues la Estafa Maestra (con un desvío estimado en siete mil millones de pesos), el caso Agronitrogenados-Pemex (donde se estima un desvío de 200 millones de pesos), o el caso Segalmex (con un desvío estimado en cerca de nueve mil 500 millones de pesos) han llegado a sentencias en firme.

Por ello, Transparencia Mexicana recomendó la recuperación de activos y una profunda discusión sobre quiénes son las víctimas de la corrupción, y cuál es la forma de reparar apropiadamente el daño, como una oportunidad para “cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad”.

🔵 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2023 https://t.co/0ZNQZqjgrL

— Transparency International (@anticorruption) January 30, 2024