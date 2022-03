Salma Hayek felicita a Will Smith por su triunfo en los Óscar en medio de la polémica

Will Smith ganó un Óscar después de lanzarle un golpe al comediante Chris Rock por un chiste de mal gusto sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

Ciudad de México, 30 de marzo (La Opinión).- Salma Hayek es una de las actrices latinas más reconocidas en el mundo por su extensa trayectoria en Hollywood. La actriz no estuvo presente en los Premios Óscar pero tras la ceremonia realizó una publicación en Instagram donde felicitó a varios de sus colegas. Entre los famosos a los que Salma felicitó fueron a Will Smith y Samuel L. Jackson.

“Dos de mis coprotagonistas favoritos se fueron a casa con los Óscar anoche. Felicidades por tu increíble trabajo. #willsmith #samuelljackson. Y también dos mujeres han ganado el premio al mejor director dos años seguidos. Felicidades #janecampion #chloezhao”, publicó Salma en Instagram.

Will Smith ganó un Óscar en medio de la polémica después de lanzarle un golpe al comediante Chris Rock por un chiste de mal gusto sobre su esposa Jada Pinkett Smith. Después del incidente, Will publicó una disculpa a Chris Rock por haberle golpeado.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi conducta en los [Premios Oscar] anoche fue inaceptable e inexcusable”, escribió Smith. “Los chistes a costa mía son parte de mi trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente“.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y estuve mal”, continuó el galardonado actor. “Estoy avergonzado y mis acciones no son indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en este mundo de amor y amabilidad“.

“También quiero disculparme con la Academia, los productores del show, todos los asistentes y a todos que lo vieron en todo el mundo. Quiero disculparme con la familia Williams y mi familia de [la película] King Richard. Estoy profundamente arrepentido de que mi conducta haya manchado lo que hasta ahora había sido un trayecto bello para todos nosotros. Soy un trabajo en proceso”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE La Opinión. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.