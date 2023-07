Un sobrino del Alcalde de Tacámbaro, Michoacán, es atacado y asesinado a balazos

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Yoshio Moriya Villaseñor, alias “El Japonés” —sobrino del Alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Moriya Sánchez— fue asesinado ayer a tiros en la calle.

Medios locales reportaron que la víctima de 34 años transitaba por el libramiento Oriente, a la altura de la colonia 20 de noviembre, cuando fue atacado por personas desconocidas. Yoshio Moriya murió en el lugar de los hechos debido a las múltiples lesiones que recibió en distintas partes de su cuerpo.

A la llegada de peritos criminalistas, recolectaron casquillos de calibres .45 y nueve milímetros. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que ocurrió el asesinato.

El cuerpo de la víctima fue trasladado por autoridades hacia el Servicio Médico Forense para llevarse a cabo la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, el Edil morenista, cuya familia ha estado involucrada en escándalos de supuestos vínculos con el crimen organizado, no ha emitido ninguna información sobre lo ocurrido.

El 26 de agosto del año pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés) informó la detención de Yeishi Moriya Villaseñor, hija de Artemio Moriya Sánchez, con casi 250 mil dólares en efectivo y dos pistolas cuando pretendía ingresar de regreso a México.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, la incautación ocurrió el 22 de agosto en el puente Juárez-Lincoln, de Texas (Estados Unidos) cuando un oficial de la CBP remitió un Volkswagen Jetta 2022 con destino a México para una inspección secundaria.

Luego de un examen físico adicional del vehículo y un examen canino, los oficiales descubrieron un total de 248 mil 531 dólares en moneda no declarada, una pistola Colt 1911 calibre .45 y una pistola Glock 9 mm dentro del vehículo.

