Israel ataca convoy con suministros médicos para hospital en Gaza; hay varios muertos

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 30 de agosto (AP).- Un misil israelí alcanzó un convoy que transportaba suministros médicos y combustible a un hospital emiratí en la Franja de Gaza y mató a varias personas de una empresa local de transporte, dijo el viernes la organización no gubernamental American Near East Refugee Aid (Anera). Israel afirmó, sin aportar evidencias de inmediato, que disparó luego de que hombres armados tomaron el convoy.

El ataque se cobró la vida de varias personas empleadas por una empresa de transporte que la ONG estaba utilizando para llevar suministros al Hospital de la Media Luna Roja de Emiratos en Rafah, en el extremo sur del enclave, dijo Sandra Rasheed, directora de Anera para los territorios palestinos.

El incidente ocurrió el jueves en la carretera de Salah al-Din en la Franja de Gaza y alcanzó al primer vehículo del convoy.

