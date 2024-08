Diputadxs de Morena anuncian posibles modificaciones a reforma al Poder Judicial

Entre las propuestas se incluyen la solicitud de cartas de recomendación y la exigencia de un promedio específico para postularse.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Los legisladores de Morena informaron que la reforma al Poder Judicial, actualmente en discusión, podría sufrir más modificaciones antes de su aprobación final.

Durante una reunión del grupo parlamentario, la diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó la apertura para escuchar diversas posiciones y propuestas de modificación.

Sánchez Cordero mencionó que ya ha entregado varias propuestas propositivas, enfocadas en mejorar los requisitos de idoneidad y el perfil de los jueces, magistrados y ministros que serán elegidos mediante voto directo.

“Más bien me he estado yendo por los requisitos de elegibilidad e idoneidad de todos los candidatos, no tengo la más remota idea de cuánto sea del presupuesto”, dijo Sánchez Cordero.

Seguimos trabajando en el análisis de la reforma al Poder Judicial.

“El INE decidirá de cuánto hace la propuesta, porque una vez que se apruebe esta reforma constitucional, ahí tendremos que ver el tema de la gradualidad, quienes serán electos en junio del próximo año y quiénes serán electos hasta 2027”, indicó Godoy.

Entre las propuestas se incluyen la solicitud de cartas de recomendación y la exigencia de un promedio específico para postularse.

Por su parte, el Diputado Leonel Godoy aclaró que, aunque la reforma ya ha tenido más de 100 modificaciones, muchas de ellas propuestas por la oposición, aún se esperan reservas y ajustes adicionales durante el debate en el pleno

“La idea es que nos escuchemos y debatamos, que tengamos una sola propuesta y que vayamos juntos”, dijo el legislador, quien confirmó la unión de la bancada.

Les comparto que, formo parte de la mesa de trabajo que realiza el análisis y revisión del dictamen de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial.

Les comparto que, formo parte de la mesa de trabajo que realiza el análisis y revisión del dictamen de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial.

Es un honor trabajar con legisladoras y legisladores tan destacables como la Dra. Olga Sánchez Cordero y el Dr. Leonel Godoy Rangel.

La reforma busca, entre otros cambios, la desaparición del Consejo de la Judicatura y su sustitución por un Tribunal de disciplina y un órgano administrativo independiente.

“El procedimiento parlamentario es que se presenta la iniciativa directamente al pleno y, ya ahí, se presentarán las propuestas de nuestras compañeras y compañeros y de la oposición”, añadió.

La discusión y posible aprobación de esta reforma se llevará a cabo el próximo domingo 1 de septiembre, en una sesión especial de la Cámara de Diputados.