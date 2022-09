Inflación en la UE alcanza el 10% por primera vez, impulsada por precios de luz y gas

Por David McHugh

FRÁNCFORT, Alemania, 30 de septiembre (AP).— La inflación en las naciones de Europa que usan el euro alcanza el doble dígito en momentos en que se disparan los precios de la electricidad y el gas natural, indicativo de una inminente recesión invernal para una de las principales economías del mundo mientras los costos más elevados socavan el poder de consumo de la población.

Los precios al consumidor en los 19 países que usan el euro se elevaron a un récord de 10 por ciento en septiembre respecto al año previo y un incremento del 9.1 por ciento anual en agosto, informó la agencia estadística de la Unión Europea, Eurostat, el viernes. Hace apenas un año la inflación era del 3.4 por ciento .

Los aumentos de precios se encuentran en su nivel más alto desde que se empezó a llevar los registros del euro en 1997.

Euro area #inflation up to 10.0% in September 2022: energy +40.8%, food, alcohol & tobacco +11.8%, other goods +5.6%, services +4.3% – flash estimate https://t.co/6PNYzrCwCS pic.twitter.com/NlnZGeoewp

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 30, 2022