La periodista Patricia Bunbury es asesinada en Colima; Fiscalía estatal investiga

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 30 de octubre (Zeta).- Patricia Ramírez González, conocida como Paty Bunbury, periodista de espectáculos, fue asesinada, alrededor de las 14:00 horas del 30 de octubre de 2024, cuando se encontraba en un negocio de comida de su propiedad, ubicado en la calle Gabino Barrera 461, en la colonia La Atrevida, en Colima, capital homóloga de la misma entidad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó, en un comunicado que denominó como preliminar, publicado en su cuenta de la red social Facebook, que inició una carpeta de investigación por el homicidio de la mujer -la segunda comunicadora asesinada en lo que iba del Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo-, ocurrido en la capital colimense.

“Según las primeras investigaciones, la ahora occisa se encontraba en el referido negocio, en el cual laboraba, al que arribó un presunto agresor que accionó un arma de fuego en su contra. Al llegar al establecimiento los elementos de la Policía Estatal que fueron los primeros respondientes encontraron a la mujer con heridas graves y, posteriormente, se confirmó su deceso en el lugar”, detalló la institución de procuración de justicia.

“Derivado de estos sucesos, la FGE acudió al lugar para la recolección de indicios para su estudio, y ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables”, finalizó la Fiscalía estatal.

Ramírez González, de aproximadamente 40 años de edad, era una reportera independiente, que tenía un blog, en el que daba a conocer noticias de espectáculos, aunque también colaboraba con el periódico local Hechos Pensamiento en Acción. Además, fue miembro activo de la asociación civil Compañeros Periodistas de Colima (COPECO).

El periodista Mauricio Cruz Solís, quien dirigía el miedo digital Minuto x Minuto, fue asesinado a balazos, alrededor de las 22:00 horas del martes 29 de octubre de 2024, en el centro del municipio de Uruapan, en Michoacán, poco después que realizó una entrevista transmitida en vivo por la red social Facebook, al alcalde Carlos Manzo Rodríguez, militante de Morena.

La entrevista realizada por Cruz Solís fue para saber más respecto al reciente incendio de 66 locales del mercado Tariácuri. Posterior a la misma, el comunicador fue atacado a balazos, por un grupo de hombres que viajaba en una camioneta, cerca de la Casa de la Cultura, ubicada en el centro de dicho municipio.

