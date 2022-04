Morena denuncia ante el INE a Derbez y otros artistas por campaña contra Tren Maya

Diputados del partido fundado por el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaron que las celebridades que se expresaron en contra de la construcción del Tren Maya cometen una “campaña negra” la cual viola la veda electoral vigente por la próxima participación de la Revocación de Mandato; Ciro Murayama calificó la denuncia como “estrambótica”.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Eugenio Derbez, Natalia Lafourcarde, Bárbara Mori, Rubén Albarrán y más celebridades que se pronunciaron en contra de la construcción del Tren Maya.

Los morenistas argumentaron que el video difundido por los artistas es una “campaña negra” que viola la veda electoral correspondiente a la Revocación de Mandato.

Durante una conferencia de prensa, las y los diputados de Morena, representados por Alejandro Carvajal, realizaron la queja formal ante el INE contra la campaña #SélvameDelTren; así como del medio Latinus por presuntamente tratarse de una “campaña difamatoria”.

“El INE, de manera persecutoria a través de sus unidades técnicas de fiscalización, ha perseguido a diversos diputados federales y ha vetado al mismo Presidente de la República al pronunciarse sobre diferentes temas públicos, bajo la sospecha de que se viola la veda de la revocación de mandato, pero nada ha dicho respecto de la campaña emprendida a través de la plataforma Latinus, por supuestos ambientalistas que viola sin duda la veda electoral y que incide en el proceso de Revocación de Mandato”, señaló el Diputado Alejandro Carvajal en conferencia.

Con la queja presentada ante el Instituto encabezada por Lorenzo Córdova, la bancada de Morena busca que haya una suspensión inmediata de la campaña, la cual “están emprendiendo los supuestos ambientalistas y que se están promocionando en diversas plataformas, y a su vez que se interpongan las medidas sancionatorias que correspondan”.

Ante esta queja presentada por los diputados de Morena, Ciro Murayama, Consejero Electoral del INE, lamentó lo sentenciado por los legislativos, calificando la queja presentada como algo “estrambótico”.

¿Se imaginan al @INEMexico censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no. Es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya. La queja fue desechada porque los actores no violan ninguna norma electoral. 👇 https://t.co/P00hwPBINQ — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) March 31, 2022

El pasado 22 de marzo, artistas y defensores del medioambiente como Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Imelda Kimil y Natalia Lafourcade, entre otros, se sumaron a un video en el cual se pronuncian en contra del Tren Maya, proyecto estelar de la administración de Andrés Manuel López Obrador que atravesará los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco.

“El Tren Maya está destruyendo la selva”, inicia la grabación con el discurso de Derbez. “Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes, y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos que todo el planeta”, continuaron Lafourcade e Islas.

Los actores y cantante subrayaron que los cuerpos de agua se desarrollaron durante millones de años, por lo cual su destrucción sería total, además de las afectaciones a miles de especies nativas de la región.

Después, durante la conferencia matutina del 23 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó lo dicho por los artistas en el material ampliamente difundido en redes sociales.

“Convencen o contratan a ambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medioambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya”, afirmó el mandatario.

El Jefe del Ejecutivo, además, acusó que los famosos solamente leyeron un guión y posiblemente quienes les pagaron por dicha “actuación” fueron sus adversarios.

“Existe también la deshonestidad en artistas, científicos e intelectuales. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros, algunos muy desinformados”, aseguró López Obrador.

Ante los ataques que recibió Eugenio Derbez, el actor y comediante mexicano apuntó que su compromiso con causas como el medio ambiente vienen desde mucho tiempo atrás.

“Yo me río, pero la gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, la naturaleza. No es algo que inicié ahorita. A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van, partidos vienen y el país no cambia”, declaró Derbez.

— Con información de EFE y Vanguardia