Chivas Femenil colecciona triunfos: obtiene el Campeón de Campeonas contra Rayadas

AS MÉXICO

Con un empate a 0 en el partido de vuelta, con marcado global de empate a 1 gol, una tanda de penales definió la victoria de Chivas Femenil sobre las Rayadas de Monterrey; el equipo tapatío recién obtuvo su segundo título tras vencer a Pachuca en la final del Clausura 2022.

Por Alejandro Martínez

Ciudad de México, 31 de mayo (AS México).- En penales, Chivas Femenil se llevó toda la gloria después de haber empatado 1-1 ante Rayadas de Monterrey en el marcador global. Comandadas por la portera Blanca Félix, quien entró nada más a los penales, las tapatías se hicieron grandes y anotaron todas las penas máximas; las regiomontanas no acertaron ninguna. Alicia Cervantes, Casandra Montero y Joseline Montoya fueron las tres anotadoras del Rebaño; Desiree Monsiváis, Mariana Cadena y Rebeca Bernal no acertaron.

UN PRIMER TIEMPO LLENÓ DE EMOCIONES

Tanto Rayadas como Chivas Femenil pudieron gritar gol, ya que, en más de una ocasión, la anotación se le negó a Desiré Monsiváis y a Carolina Jaramillo, ambas intentándolo por todos lados, pero sin fortuna. La más clara de la primera mitad la tuvo Alicia Cervantes, quien tenía todo para nada más empujar el esférico; sin embargo, al tardarse un segundo apareció Alejandra Calderón y le quitó la posibilidad con una gran barrida salvadora.

¡Y OTRA VEZ BLANCA FÉLIX SE VISTE DE HEROÍNA! 🦸‍♀️🔥 ¡Y Chivas son las Campeón de Campeonas! ¡Y en el Gigante de Acero! 🏆 La figura fue la arquera rojiblanca#LigaFemenilxFOX pic.twitter.com/4o10aLntWU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 31, 2022

SEGUNDO LAPSO DE TENSIÓN

En la parte complementaria, el duelo se volvió tenso y ya con muchas menos emociones; las albiazules querían, pero no podían o eran frenadas con faltas de las tapatías.Con un tirazo que pegó en el travesaño al minuto 58′, Diana Evangelista hizo pararse a todos los asistentes al Estadio BBVA. Se respiraba gol en el Gigante de Acero, anotación que nunca llegó para dejar que el cotejo se definiera en tiros de penales.

ÉXTASIS EN LOS PENALES

Las tapatías confiaron en su poder y atinaron todos sus disparos, aparte su portera Blanca Félix le tapó dos a las rayadas y así el final de un gran semestre donde las Rojiblancas se llevaron toda la gloria.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.