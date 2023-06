Diego Cocca revela lista de futbolistas convocados a Nations League y Copa Oro 2023

AS MÉXICO

El cuadro nacional dio a conocer a los elegidos por Diego Cocca para representar al Tri durante el intenso verano.

Por César Cruz

Ciudad de México, 31 de mayo (As México).- La Selección Mexicana de Futbol vivirá un verano sumamente intenso, pues el cuadro dirigido por Diego Cocca enfrentará el Final Four de la Nations League, además de la Copa Oro 2023. El técnico del conjunto verde ya tiene la lista de convocados para estos eventos, entre los cuales no hubo sorpresas como se llegó a rumorar en algún momento.

En esta lista final que presentó el estratega nacional, aparecen los nombres de 33 futbolistas, de los cuales se dividen en cuatro porteros, una docena de defensores, nueve medios y ocho delanteros.

Al igual que en las últimas convocatorias, los nombres de futbolistas como Víctor “Pocho” Guzmán y Jesús Orozco Chiquete, jugadores que tuvieron un buen torneo, siguen sin aparecer.

🎙 "De los 33 jugadores convocados: 10 irán a los dos partidos de preparación, 12 irán a los dos partidos de preparación + Nations League + Copa Oro y 11 que van a Nations League y Copa Oro", Duilio Davino. #LaSelecciónEsDeTodos — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 31, 2023

La lista final queda conformada de la siguiente forma:

– Porteros

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Ángel Malagón (América)

Guillermo Ochoa (Salernitana)

Antonio Rodriguez (Tijuana)

– Defensas

Kevin Álvarez (Pachuca)

Julián Araujo (FC Barcelona)

Néstor Araujo (América)

Omar Campos (Santos Laguna)

Gerardo Arteaga (KRC Genk)

Víctor Guzmán (Monterrey)

🇲🇽🤝 Le dimos la bienvenida a Duilio Davino (Director de Selección Nacional de México Mayor) y Andrés Lillini (Director de Selecciones Nacionales Juveniles).#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/MgJGhFVkql — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 31, 2023

César Montes (Espanyol)

Israel Reyes (América)

Luis Romo (Monterrey)

Jorge Sánchez (Ajax)

Gilberto Sepúlveda (Guadalajara)

Johan Vásquez (Cremonese)

– Medios

Edson Álvarez (Ajax)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Alan Cervantes (Santos Laguna)

🎙 "Debemos tener una muy buena gestión en la unión de grupo y debemos dar las mejores herramientas a los jugadores para que den lo mejor en la cancha", Duilio Davino. #LaSelecciónEsDeTodos — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 31, 2023

Luis Chávez (Pachuca)

Sebastián Córdova (UANL)

Jesús Gallardo (Monterrey)

Diego Lainez (UANL)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

¡VAMOS! 👊🏻🔥

Esta es nuestra lista de convocados para los partidos de preparación, juegos de Final Four de la Nations League y Copa Oro. 🏆 ⚽️ ¡Con todo, México! 🇲🇽

➡️ https://t.co/JWLWCaOyt2#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/DEs6YJGdsF — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2023

– Delanteros

Uriel Antuna (Cruz Azul)

Roberto de la Rosa (Pachuca)

Santiago Giménez (Feyenoord)

Ozziel Herrera (Atlas)

Raúl Jiménez (Wolverhampton)

Henry Martin (América)

Erick Sánchez (Pachuca)

Alexis Vega (Guadalajara)

