AMLO felicita a Prisca Awiti por ganar la medalla de plata; “vienen otras”, asegura

Ciudad de México/París, 31 de julio (SinEmbargo/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó la mañana de este miércoles a Prisca Awiti Alcaraz, la judoca mexicana que hizo historia al ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, la primera presea del país en esa disciplina.

El mandatario mexicano confió en que “vienen otras”. “Nos va a ir bien. Siempre hay que estar optimistas porque México está en un buen momento”, aseguró frente a las y los representantes de los medios de comunicación.

Ayer, Prisca Awiti Alcaraz obtuvo la medalla olímpica de plata en la categoría de -63 kilogramos de los Juegos de París y le dio a México su primera presea en la historia de esta disciplina.

Perdió por ippon ante la eslovena Andreja Leski en la final realizada en la Arena del Campo de Marte, por lo que se quedó con la medalla de plata.

“No me la creo todavía que soy una medallista olímpica. Estoy orgullosa y feliz. No pudo ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas”, comentó Awiti Alcaraz. “Es un orgullo hacer historia. No sólo para mí, sino para el equipo y el país”.