Adultos mayores, el grupo más olvidado con Calderón y EPN, redujo su pobreza con AMLO

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Los adultos mayores de 65 años fue el grupo de edad que más se benefició en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con una disminución considerable en la pobreza a pesar de la crisis de Covid-19 que atravesó México durante 2020 y 2021, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Las mismas estadísticas del organismo que mide la pobreza en Mexico y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno federal refieren que hace casi dos décadas este grupo era el más vulnerable de toda la población, donde cada año la pobreza aumentaba en lugar de disminuir. Por ejemplo, en 2008 –el dato más antiguo disponible en el Coneval–, en el Gobierno de Felipe Calderón, había 3.2 millones de personas (44.9 por ciento) de 65 años y más en pobreza, una cifra que aumentó hasta llegar a 4.5 millones (43.2 por ciento) en 2018.

A partir de ese año bajó hasta ubicarse en 3.9 millones (31.1 por ciento) en el 2022, último dato disponible por el Coneval. La cifra es la más baja que se ha reportado en pobreza dentro de este grupo etario desde que se tiene registro (2008), considerando también el número de población.

De acuerdo con los datos del Coneval, los adultos mayores fue el único grupo etario que logró mantener la tendencia a la baja en los niveles de pobreza, tanto “extrema” como “moderada”.

En 2018 había 3.5 millones (34.4 por ciento) de adultos mayores en pobreza moderada y para 2022 la cifra bajó a 3.3 millones (26.3 por ciento).

Esto no se observaba en años anteriores, donde al igual que la pobreza general, en la moderada aumentaba año con año en lugar de reducirse.

En la medición de pobreza extrema ocurrió lo mismo: pasó de 0.9 millones (8.8 por ciento) en 2018 a 0.6 millones (4.8 por ciento) en 2022.

En otra medición referente a los adultos de 65 años y más que se encontraban en situación de no pobreza y no vulnerabilidad, es decir que su ingreso es superior a la línea de bienestar y no presentan ninguna de las carencias sociales que se usan para medir la pobreza, ésta se incrementó al pasar de 2.3 millones (22.5 por ciento) en 2018 a 3.9 millones (30.9 por ciento) en 2022.

Otro indicador en donde se puede observar una disminución en la pobreza en los adultos mayores es en el ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, que es el valor monetario que representa la canasta alimentaria de una persona al mes, según el Coneval.

Bajo esta condición vivían 1.3 millones de adultos mayores de 65 años en el 2008 y para 2012, último año de la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, este número se incrementó a 1.9 millones. Es decir, había más personas de la tercera edad con ingresos insuficientes para poder adquirir la canasta alimentaria.

En el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se redujo un poco esta carencia al pasar de 1.9 millones de adultos mayores de 65 años en 2014, primera medición correspondiente a su administración, a 1.6 millones en 2018, último año de su gestión.

En el Gobierno del Presidente López Obrador está cifra disminuyó a 1.1 millones de adultos mayores viviendo con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, lo que representa el 8.8 por ciento de la población total.

APOYOS PARA ADULTOS MAYORES CRECEN EN ESTE SEXENIO

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (Inegi, 2021), en el país había 10.3 millones de personas adultas mayores (de 65 años o más), de las cuales 5.6 millones (54 por ciento) eran mujeres y 4.7 millones (46 por ciento) hombres.

Aunque las estadísticas del Coneval no muestran las causas del aumento o reducción de la pobreza en el país, expertos coinciden en que los programas sociales ayudan a solventar parte de los gastos de la población más vulnerable. En el caso de los adultos mayores, los gobiernos anteriores contaron con apoyos para este sector, pero los montos eran mínimos.

Por ejemplo, en el año 2003, durante la administración del panista Vicente Fox Quesada, se lanzó el programa “Atención a Adultos Mayores” para apoyar con 700 pesos mensuales a las personas mayores de 60 años que vivían en localidades rurales, de alta marginación y en el umbral de la pobreza alimentaria.

Durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, el monto de la pensión no contributiva (la que se otorga aunque no hayan cotizado a la Seguridad Social) se mantuvo en mil pesos bimestrales, por lo que no registro ningún incremento; mientras que en el periodo correspondiente a Enrique Peña Nieto sólo aumentó 16 por ciento, al pasar de mil a mil 160 pesos bimestrales.

En el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que está a un mes de terminar, el apoyo a las personas de la tercera edad se ha incrementado en 417 por ciento. Bajo el nombre de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, un total de 12.2 millones de personas se han beneficiado.

El apoyo bimestral actualmente se ubica en seis mil pesos, ya que desde 2022 aumentó 25 por ciento cada año.

Actualmente este programa está elevado a rango constitucional, por lo que el Estado tiene el deber de entregarlo sin importar el gobierno en turno.

En lo que se refiere a inversiones, tan sólo en 2024 el presupuesto asignado a la Pensión para Personas Adultas Mayores es de 465 mil 48 millones de pesos, cifra que supera las inversiones sexenales de Felipe Calderón Hinojosa (67 mil 859 mdp) y de Enrique Peña Nieto (211 mil 886 mdp).

De acuerdo con especialistas en política económica-social, los programas sociales federales han sido clave en este sexenio y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHCP), se han invertido hasta el momento 2.73 billones de pesos.

“Los programas sociales tienen mucho apoyo y aceptación social, la población se ha beneficiado claramente de las transferencias directas a los diferentes grupos sociales y por eso todos los candidatos lo consideran como parte de su oferta política”, consideró en una entrevista con SinEmbargo el profesor Enrique Provencio Durazo, director e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM.

En este sexenio se han asignado 1 billón 440 mil 109 millones de pesos para que 12 millones de adultos mayores cuenten con una pensión.

