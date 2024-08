¿Quiénes son los “jueces sin rostro” de la Reforma Judicial? ¿Cuál es su origen?

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Legisladores incluyeron la figura de “jueces sin rostro” a la reforma al Poder Judicial que será votada en septiembre. Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) la respaldan al afirmar que servirá para proteger a juzgadores que tratan temas sobre delincuencia organizada y a sus familias. Sin embargo, las experiencias en países como Italia, Perú y Colombia muestran que la medida no garantiza más acceso a la justicia, en cambio, organismos internacionales han documentado que avala distintas violaciones a derechos humanos.

Eduardo Guerrero Lomelí, abogado del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que uno de los derechos que se vulnerarían es el de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, como establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un instrumento que el Estado mexicano suscribió y se comprometió a respetar desde 1981.

“Si no conozco quién me está juzgando no tengo la certeza de saber si es una persona que tiene las capacidades, o si pudiera tener un conflicto de interés hacia mi persona y que, por lo tanto, su veredicto no sea imparcial”, expuso. Esto ha sido confirmado por sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante la última década.