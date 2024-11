El SimiFest realiza con éxito su primera edición entre botargas, muñecos y música

El SimiFest emocionó a los asistentes con las botargas del Dr. Simi que vestían diferentes trajes como los muñecos, además de los números musicales entre los que destaca Jungle que puso a bailar a todos.

Cuidad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La primera edición del SimiFest se realizó este sábado 23 de noviembre en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, todo entre muñecos Simi, actividades y mucha música.

El SimiFest demostró ser un festival diferente a los ya conocidos, desde el momento en el que entraban los asistentes los recibían con una bolsa de tela que dentro tenía un muñeco de Dr. Simi con alguno de sus atuendos como beisbolista o de playa, además de un par de cosas más, claro con temática de Dr, Simi.

Otro lugar que llamaba mucho la atención era Similandia, donde se podían encontrar los Simi en sus diferentes versiones, además de una variedad de productos como calcetines, tazas, gorras y llaveros que la gente aprovechaba para comprar y llevarse a casa, ya sea que fueran coleccionistas de estos o simplemente por un recuerdo del evento.

El festival contó con un escenario y con buena organización, las bandas fueron puntuales y comenzaron a la hora indicada, el único contratiempo se dio con Technicolor Fabrics quienes tras iniciar con los primeros segundos de su presentación notaron que algo iba mal con el audio y sus instrumentos y pararon, sin embargo, esto tardó sólo un par de minutos pues se resolvió rápidamente y pudieron continuar con su número musical.

La banda mexicana, Motel, integrada por Rodrigo Dávila y Billy Méndez, puso a los millennials a cantar con temas como "Olvídame", "Lejos estamos mejor" y para cerrar con "Dime ven", el ya clásico tema que hace ya casi 20 años los diera a conocer.

Los icónicos Alejandro Rosso y Jonás González de Plastilina Mosh pusieron a bailar y a saltar a todos con canciones como "Peligroso Pop", para cerrar fuerte con "Mr. P-Mosh", "Pervert Pop Song" y "Nalguita". La banda originaria de Monterrey, Nuevo León, demostró que desde el momento de salir al escenario conectan con el público.

El momento más esperado llegó cuando Jungle apareció y es que para ese momento se notaba un lleno total, el público se emocionó y vibró con la banda británica de funk y soul que entregó temas como "Busy Earnin'", "I've Been In Love", "Let’s Go Back", "Holding On", entre otros, en una presentación de una hora y cuarto que dejó bailando a todos con "Keep Moving". Tras su presentación la mayoría abandonó el festival, lo que hizo notorio que Jungle fuera la banda que más personas convocó a esta primera edición.

El festival cerró con la presentación de Anderson .Paak que con mucha energía tomó el escenario y fue recibido cálidamente (en contraste con la temperatura del lugar que ya era baja por la noche) por sus seguidores y personas que se quedaron para conocer su propuesta.

Durante el SimiFest las botargas del Dr. Simi tuvieron su presentación en el escenario y bailaron con mucha alegría y energía por lo que se grabaron al publico que al verlas caminar entre los asistentes les pedían fotos y grababan videos con ellas.

“Lo que detonó el fenómeno fue la primera lanzada de una niña en el Corona Capital a Aurora; y que Aurora lo recibió muy bien porque es un muñeco que tiene una energía propia. Aurora lo recibió, y lo abrazó, y lo ayudó a catalizar el poder del muñeco, que es un muñeco al que se le inyectó amor”, dijo Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, cuando presentaron el festival.

El sabor de bica de este festival fue bueno, los asistentes quedaron contentos y el ambiente fue muy familiar por lo que es posible que en próximos años se realice una edición más, incluso se dejó ver la posibilidad de realizarlo en otros países.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.